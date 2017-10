Už žádné „zlaté toalety“, prosím!

MOSKVA Je to velkolepý plán – po celé Moskvě by mělo být brzy rozmístěno 1090 nových kabinek WC. Radniční kasu to přijde zhruba na miliardu rublů. Zvláštní ale na projektu je, že není prvním v pořadí v této věci. Všechny předchozí selhaly.

Vykonat v Moskvě tu nejpřirozenější potřebu byl dlouholetý problém. Radnice pod vedením starosty Sergeje Sobjanina ho začala řešit v roce 2011. Jenže dodnes nenabízí ruská metropole dostatek veřejných toalet ve stavu, který odpovídá jednomu z nejdražších měst světa. Přitom už před šesti lety bylo vyčleněno z městské kasy 6,6 miliardy rublů.



V roce 2013 radnice provedla výběrové řízení na rozmístění sociálních zařízení, která si brzy mezi Moskvany díky své ceně vysloužila přezdívku „zlaté toalety“. Vítězové tendru si pronajali u města za 400 milionů rublů 10 tisíc metrů čtverečních na deset let, aby na nich rozmístili 600 kusů WC. Budky podivného vzhledu, barvy připomínající exkrementy a velmi špatné kvality skutečně postavili. Skoro nikdo je ale nepoužíval, neboť se do nich nešlo dostat, polámaly se jim dveře a nastěhovali se do nich bezdomovci.

Dnes jsou v havarijním stavu. Největší problém je, kdo a za kolik je odstraní. Nové kabinky mají být mnohem příjemnější. Kdo se ujme realizace, zatím jasné není. O kontrakt ale bude zájem. Nejen rozmístění, ale i provozování veřejných záchodků je totiž skvělý byznys. Nejde jen o peníze, které zaplatí uživatelé, ale hlavně o to, že budky slouží jako stojany na reklamu. Některé v místech, kde se za ni platí více než slušné částky. I to byl zřejmě důvod, proč se již postavené kabinky rozhodly firmy neudržovat a nezabývat se ani výběrem drobných z kasiček, které byly na zámcích umístěny tak, aby se dveře otevřely pouze po vhození příslušné mince. Stačilo, když platili zadavatelé reklamy.

„První záchodková revoluce v Moskvě skončila nezdarem,“ napsal ruský server Life. Po pár měsících se majitelé budek nabažili a celý toaletní byznys prodali. Navíc se reklama poměrně rychle vyčerpala – ne všechny produkty je možné nabízet na WC. Teď by se situace měla radikálně zlepšit, neboť „druhá záchodková revoluce“ je na spadnutí. Radnice už vypracovala novou zakázku, tentokrát na moderní, dokonce vytápěná WC se sušičkami rukou.

Radnice má pokyn z nejvyšších míst zajistit kulturní prostředí pro vykonávání potřeby nejméně do MS ve fotbale v létě 2018.