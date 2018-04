Uzené kachní prso s kačenkami, estragonem a pošírovaným vejcem. Jak na to?

Kačenka česká má výraznou vůni a jemnou, lahodnou chuť a sluší jí stejná úprava jako smržům ve smetanových omáčkách či s masem. Zkuste ji připravit podle receptu šéfkuchaře Marka Šády s uzeným kachním prsem.

Uzené kachní prso s kačenkami, estragonem a pošírovaným vejcem

Jak na pošírované vejce

4 ks bio vajec



sůl maldo



Vejce vaříme na 63°C v sous vide a 45 minut po uvaření můžeme rovnou podávat a dochutíme solí (když nemáme sous vide tak si muůeme pomoct troubou zapnutou na 60°C a dát do ní nádobu s vodou, takovou aby se vejce celá ponořila a po hodině můžete dávat a máte stejný výsledek)

Kačenky

200 g kačenek



50 g másla



1 středně velká šalotka



1 středně velký stroužek česneku



4 dcl bílého vína



100 ml smetany 33%



10 g čerstvého estragonu



sůl a pepř



Na másle si zpěníme šalotku a česnek pokrájené na jemno přihodíme houby osolíme a opepříme a několikrát promícháme a zalijeme bílým vínem a necháme vyredukovat. Přidáme smetanu a zredukujeme na polovinu. Přihodíme jemně posekaný estragon a promícháme na mírném plameni a popřípadě dochutíme podle potřeby.

Uzené kachní prso

kachní prso



50 g soli



50 g cukru krupice



pepř



udicí zařízení (nebo alternativní příprava)



Promícháme sůl s cukrem a v této směsi kachní prso pořádně obalíme, kachnu dejte na tácek a zbytek směsi rozprostřete na prso kůží nahoru. Nechte 12 hodin marinovat, pak kachní prso umyje studenou vodou a pořádně osušte v utěrce, aby na něm nezbyla žádná voda. Pak kachní prso dejte na studenou pánev a dejte na středně velký plamen a čas od času kachnu přimáčkněte, aby zůstala rovně na pánvi pak po stranách uvidíte, že je kůže hezky zlatavá tak kachnu otočte a co nejvíc kachnu opeřte i z druhé strany, necháme lehce zchladnout a dáme do pytlíku a udicí pistolí vyudíme kachnu podle poitřeby , pak to zavákuujeme a vaříme pří 50°C 1 hodinu, pak necháme vychladnou a pak krájíme na tenké plátky.

Když nemáte udicí pomůcky, můžete si pomoc třeba že použijete starý rendlík dáte do něj udicí piliny pořádně uzavřeme alobalem a na sporáku, nejlépe plynovém pořádně roztopíme, až se alobal napne pak alobal protrhneme a dáme spolu s kachním prsem do trouby a necháme na 60°C cirkulovat teplý vzduch. Jediný problém je, že musíte mít dobré odsávání v kuchyni nebo v grilu na zahradě.