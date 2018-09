V areálu Čepra vybuchla autocisterna, od ní se vzňaly další dvě. Jeden zraněný

Výbuchy a požáry v průmyslových areálech 9. dubna 2009 - Při výbuchu v areálu koksárny v Ostravě zemřeli dva muži. Podle dostupných informací explodoval čpavkovod, na který dělníci montovali izolaci. 4. ledna 2010 - Výbuch akumulačních nádrží na páru v gumárnách společnosti Avon Automotive v Rudníku na Trutnovsku si vyžádal dva mrtvé. Mladou ženu na místě zabil kamion, který převrátila tlaková vlna, v nemocnici pak zemřel jeden ze tří těžce zraněných. 25. března 2011 - Při explozi v bývalém skladu pohonných hmot v České Lípě zemřeli dva muži. Byli to zaměstnanci externí firmy, která v areálu prováděla stavební práce. 20. dubna 2011 - Výbuch v areálu pardubické firmy Explosia. Exploze zničila dva železobetonové podzemní objekty, další budovy poškodila. V objektu se vyráběl Perunit, což je trhavina dynamitového typu. Exploze usmrtila čtyři lidi, dalších devět se zranilo. Přesnou příčinu neštěstí se nepodařilo určit. 16. října 2014 - V muničním areálu u Vrbětic, části obce Vlachovice na Zlínsku vybuchl sklad s 58 tunami vojenského materiálu včetně munice. Při výbuchu zahynuli dva lidé. V prosinci zde vybuchl další sklad s 98 tunami vojenského materiálu. Oba objekty si pronajímala firma Imex Group. 13. srpna 2015 - Rozsáhlý požár zasáhl propylenovou jednotku chemičky Unipetrol v Záluží u Litvínova. Ohni předcházel výbuch. Požár zasáhl kromě etylenové jednotky i pyrolýzní pece. Hasiči požár lokalizovali po pěti dnech. Při požáru nebyl nikdo zraněn. 21. září 2015 - V podniku výrobce munice Sellier&Bellot ve Vlašimi na Benešovsku explodoval střelný prach. Při výbuchu zemřeli tři zaměstnanci. 22. září 2015 - V areálu cukrovaru a lihovaru v Dobrovici na Mladoboleslavsku vybuchlo zařízení části výroby lihovaru. Exploze zranila 14 lidí, nejméně dva těžce. 3. prosince 2015 - Při požáru v areálu firmy Agba vyrábějící doplňky a součástky do aut v Turnově zemřeli dva lidé, další dva byli těžce zraněni. Příčinou požáru a exploze byla neodborná manipulace s chemickou látkou na čištění brzd. 23. února 2017 - Série výbuchů v Poličských strojírnách zranila 19 lidí včetně hasičů, tři lidé utrpěli těžká popálení a evakuováno bylo 120 lidí. Výbuch v jedné z hal způsobila uvnitř hydraulického lisu plastická trhavina, která byla součástí munice. Pak začalo také hořet a následovaly exploze dalšího uskladněného materiálu. 30. června 2017 - V Plané na Tachovsku hořel sklad propan-butanových lahví, požár doprovázely desítky řetězových výbuchů. Zdravotníci ošetřili dvě osoby, jeden člověk na místě zemřel. 21. srpna 2017 - Výbuch při havárii lisu v objektu výroby střelného prachu v pardubické společnosti Explosia zranil tři lidi. 22. března 2018 - Při výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku zemřelo šest lidí a další byli těžce zraněni. Šlo o jednu z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let. 8. května 2018 - V hale s matracemi, oblečením a dalším zbožím v pražské Hostivaři vypukl požár, který se podařilo dostat pod kontrolu po 12 hodinách. Kvůli jedovatým zplodinám byl vyhlášen zákaz větrání a vycházení, nikdo nebyl zraněn. 2. července 2018 - Při výbuchu v továrně v Jablůnce na Vsetínsku, který zpracovává pyropatrony do airbagů, byli zraněni dva lidé, jeden z nich těžce. Část objektu se zřítila. 10. září 2018 - V Loukově na Kroměřížsku nastal výbuch a požár v areálu společnosti Čepro, kde firma skladuje pohonné hmoty. Jeden člověk utrpěl lehké zranění, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu.