Na britské pláži explodoval nafukovací hrad. Vymrštil do vzduchu holčičku, která zemřela

Londýn Při explozi nafukovacího hradu na pláži v anglickém hrabství Norfolk zemřela malá dívka, informovala britská BBC. Podle svědků hrad nejspíš kvůli velmi horkému počasí vybuchl a holčičku vymrštil do vzduchu. Záchranáři byli na místě do čtyř minut a dívku ve vážném stavu převezli do nemocnice. Tam bohužel na následky zranění zemřela.

Policisté část pláže, kde se nehoda stala, uzavřeli a vyšetřují, proč k neštěstí došlo. Na pláži se v osudný okamžik pohybovalo velké množství lidí, kteří si užívali teplého počasí, které v Británii v posledních dnech panuje.



Kara Longshawová, která tvrdí, že byla svědkem události, na Facebooku uvedla, že obětí se stala čtyřletá dívka. „Právě jsem viděla tu nejhorší věc v mém životě. Skákací hrad na pláži vybuchl a dítě, které v něm bylo, bylo katapultováno do výšky asi šesti metrů. Prosím, nedovolte svým dětem chodit do skákacích hradů v tomto horku,“ citoval britský list The Guardian z prohlášení Longshawové.