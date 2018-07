V Británii zatkli zdravotnici podezřelou z vražd nemluvňat. Má mít na svědomí osm zabití

LONDÝN V Británii byla zadržena zdravotnice podezřelá z vraždy osmi nemluvňat a z pokusu o zavraždění dalších šesti dětí na novorozeneckém oddělení nemocnice v severoanglickém Chesteru. S odkazem na policii o tom dnes informovala agentura Reuters. Žena byla zatčena na základě vyšetřování, které se týkalo 17 případů úmrtí a dalších 15 „kolapsů bez smrtelných následků“ z období od března 2015 do července 2016.

„Je to velmi složité a velmi citlivé vyšetřování a, jak jistě pochopíte, potřebujeme mít jistotu, že děláme vše pro to, abychom podrobně vyšetřili, co k těm úmrtím a kolapsům novorozenců vedlo,“ uvedl v prohlášení kriminalista Paul Hughes.



Policie vyšetřování zahájila loni v květnu. K zatčené ženě neposkytla žádné podrobnosti kromě toho, že jde o profesionální zdravotnici. Hughes zdůraznil, že vyšetřování s velkou intenzitou pokračuje.

„Je to nanejvýš obtížná doba pro všechny rodiny a je důležité mít na paměti, že jde především o mnoho rodin pozůstalých, které požadují odpovědi na to, co se stalo jejich dětem,“ dodal Hughes.

Chesterská nemocnice ujistila, že vyšetřování podporuje a vyjádřila přesvědčení, že porodnice může bezpečně pokračovat ve své činnosti. Péči nyní poskytuje od 32. týdne těhotenství. Toto omezení bylo předloni zavedeno poté, co byla zaznamenána neobvykle vysoká úmrtnost u předčasně narozených dětí.



„Nebylo pro nás snadné požádat policii, aby to prošetřila, ale musíme učinit všechno pro to, abychom se dověděli, co se tu stalo,“ prohlásil Ian Harvey z vedení nemocnice.