Cidre z původních odrůd jablek vzniká v Českém Švýcarsku

RUMBURK (Děčínsko) Ze starých sudetských odrůd jablek vzniká v Českém Švýcarsku originální cidre. Stoprocentně přírodní produkt začali řemeslně vyrábět jako koníček dva původní pivaři. Jejich cílem je naučit pít Čechy dobrý cidre. Produkt nazvaný BB cidre získal nyní označení regionální výrobek Českého Švýcarska.

„Deset let jsem moštoval u sebe na zahradě. Při jedné návštěvě se mě kamarád Francouz zeptal, proč nevyrábím cidre,“ říká Pavel Brabec, který založil na jaře 2016 firmu s Radimem Burkoněm. Vznikla tak značka BB cidre. Vše začalo experimentem s dvěma demižony moštu. „Na které jsem úplně zapomněl a po třech měsících byl v jednom výborný jablečný ocet a z druhého byl cítit dobrý alkohol,“ uvedl Brabec.

Cidre, jehož popularita v Česku každým rokem stoupá, se vyrábí výhradně z jablek. „Nelze však použít jablka konzumní, která jsou sladká. Potřebujete staré odrůdy, které mají široké spektrum vůní a chutí. Ideální je namixovat až desítky druhů jablek, aby vznikl dobrý cidre,“ uvedl Burkoň.



Ve Šluknovském výběžku je právě těchto původních odrůd jablek dostatek. Nejprve je pánové česali na volných plochách sami, teď už mají své dodavatele. „První rok jsme vyrobili 1100 litrů, následující rok 11 tisíc litrů,“ uvedl Burkoň. Letos se jablek urodilo málo, i na severu Čech je propad úrody značný, přesto výroba běží.

Drsný jako krajina, z níž pochází

Jablka se omyjí, nadrtí a šťáva ručně vylisuje, pak se stočí do tanků, kde kvasí. „Průběžně kvasící mošt přetáčíme, abychom ho zbavili kalů a zpomalili fermentaci. Když kvašení ustává a cidre je vyčištěný, přetočíme ho naposledy,“ uvedl Burkoň. „Po ustálení ho ručně stáčíme do lahví a necháváme v nich dozrávat,“ řekl Brabec. Nejkratší proces trvá od podzimu do jara. První cidre z jablek moštovaných na podzim lze poprvé ochutnat zhruba v dubnu následujícího roku.

V nabídce má firma lahvičky o objemu 330 mililitrů. Cidre není filtrovaný ani pasterizovaný, a jak říkají výrobci, je drsný jako krajina, odkud pochází. A právě na severu Čech ho zatím také nejvíce prodávají právě jako lokální výrobek. Vedle přírodního cidru mohou zákazníci ochutnat cidre s fenyklem, chmelem, se zázvorem a se zeleným jasmínovým čajem. „Příchutě jsou v takové míře, aby nepřehlušily chuť cidru,“ zdůraznil Brabec.

Cidre obsahuje vysoké množství antioxidantů. „Jeho pravidelné pití tak přispívá k upevnění zdraví a opít se po něm lze poměrně příjemně. Nepoužíváme siřičitany, je bez alergenů,“ vyzdvihl Burkoň. Majitelé by ho doporučili k řadě jídel. „Hodí se ke kachně i ke sladkým knedlíkům, jeho využití je tak všestranné,“ uvedli majitelé, kteří zatím výrobu cidru berou jako koníček.