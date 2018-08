V Dánsku začal platit zákaz zahalování obličeje, padne verdikt v kauze prodeje budov ČD

Dánsko ode dneška rozšiřuje evropské země, které zakazují nosit na veřejnosti oblečení zahalující obličej. „Je neuctivé skrývat svou tvář během interakcí ve veřejném prostoru,“ řekl tamní ministr spravedlnosti Sören Pape Poulsen. Napilno budou mít české soudy.

V Dánsku od tohoto dne začíná zákaz zahalování obličeje. Tamní vláda po květnovém přijetí zákona zdůraznila, že opatření není namířené proti žádnému náboženství. Poslanci zákon schválili poměrem 75 hlasů ku 30 Nebude přitom zakázáno nošení šátků, pokud nezakrývají obličej, turbanů ani židovských jarmulek. Dotýká se ale například oděvů, které nosí muslimky z konzervativních rodin, tedy burky či nikábu.

V Bavorsku dnes začíná fungovat Úřad pro azyl a návraty. Jde o instituci, která má koordinovat rychlejšímu vracení odmítnutých žadatelů o azyl do jejich vlasti. Zároveň bude sloužit jako bezpečností opatření proti cizincům, již mohou přinést teroristickou hrozbu. Opozice projekt kritizuje coby předvolební kampaň Křesťanskosociální unie (CSU).

Německý automobilový koncern Volkswagen zveřejní hospodářské výsledky za první pololetí. Společnost, do níž spadá Škoda Auto, na konci loňského roku oznámila, že do dvou let očekává zvýšění tržeb o více než 25 procent z rekordních 217 miliard eur.

Soud po desáté hodině vynese verdikt v případu pracovníka vězeňské služby Michala Šolce, který je obžalován kvůli předloňskému úmrtí vězně na Pankráci po nesprávném podání metadonu. Třicetiletý vězeň zemřel 25. prosince roku 2016 poté, co si záměrně došel pro metadon, ač na něj neměl nárok. Dle spoluvězňů využil toho, že měl stejné příjmení jako jiný odsouzený, který látku dostával při léčbě drogové závislosti.

Soudní líčení proběhne i ve věci kauzy prodeje někdejších budov Českých drah Univerzitě Karlově. Obžalobě čelí osm lidí, stát podle ní přišel kvůli nepravdivým znaleckým posudkům o několik set milionů korun. Prodej budov ČD, které stojí v Opletalově ulici v centru Prahy, se uskutečnil v roce 2007. Komplex odkoupila firma za 203 milionů korun. Podle policistů byla cena domů kvůli nepravdivému posudku podhodnocena, čímž dráhy přišly zhruba o 73 milionů. Společnost prý do budov nic neinvestovala, a přesto je v roce 2010 prodala za 402,5 milionu Karlově univerzitě. Nákup objektu dotoval stát 372 miliony korun.