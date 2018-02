V Egyptě poslali do vězení 33 stoupenců Muslimského bratrstva. Podporovali Mursího

KÁHIRA V Egyptě poslali v neděli do vězení 33 stoupenců zakázaného Muslimského bratrstva. Za účast na protestech v Káhiře v roce 2014 jim soud vyměřil tresty vězení od sedmi let po doživotí, uvedla agentura Reuters s odvoláním na soudní zdroje.

Násilnosti, při kterých zahynuli tři lidé, vypukly v egyptské metropoli poté, co byl sesazen islamistický prezident Muhammad Mursí. Káhirský soud poslal v neděli v této souvislosti 17 osob do vězení na doživotí a dalším 16 udělil kratší tresty. Doživotní trest v Egyptě znamená 25 let vězení. Dalších 15 osob bylo zproštěno viny. Odsouzení čelili různým obviněním, mimo jiné kvůli členství v teroristické organizaci, držení zbraní, vraždě prvního stupně nebo pokusu o vraždu.



Při protestech zemřely stovky lidí

Protesty Mursího příznivců začaly v srpnu 2013 poté, co armáda v čele se současným prezidentem Abdal Fattáhem Sísím demokraticky zvoleného Mursího sesadila. Při incidentech přišlo o život několik set lidí, včetně protestujících i příslušníků bezpečnostních složek, kteří se snažili demonstranty rozehnat.



Prezident Sísí následně tvrdě zakročil proti stoupencům svého předchůdce a Muslimské bratrstvo, ke kterému Mursí patřil, se ocitlo na egyptském seznamu teroristickým organizací. V souvislosti s aktivitami Muslimského bratrstva bylo od té doby uvězněno několik tisíc stoupenců Mursího, ale také řada sekulárních aktivistů, kteří proti převratu protestovali.