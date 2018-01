V Íránu byla propuštěna žena, která si na protest sundala pokrývku hlavy

TEHERÁN Íránské úřady propustily ženu, která si během protestů demonstrativně sundala pokrývku hlavy a namotala ji na tyč, což je v Íránu trestné. S odkazem na právničku působící v oblasti ochrany lidských práv o tom v pondělí informoval zpravodajský sever BBC. Teherán se k tvrzení o jejím propuštění zatím nevyjádřil.

Žena, jejíž jméno dosud nebylo zveřejněno, se stala tváří protestů, které v prosinci otřásly Íránem a vyžádaly si životy asi 20 lidí. Fotografie, na které žena demonstrativně stojí v davu bez pokrývky hlavy, byla hojně sdílena na sociálních sítích.



Později se na internetu objevily fotografie dalších tří žen, které protestovaly ve stejném duchu, jedna z nich stála na stejném místě v Teheránu jako žena zadržená při prosincových protestech.

Propuštěné je podle tisku 31 let a je matkou asi ročního dítěte. Právnička Nasrín Sotúdehová uvedla, že viděla oficiální dokumenty o jejím propuštění. Sotúdehová je někdejší politickou vězeňkyní a dříve obhajovala politické vězně.

Po prosincových protestech vznikla na internetu iniciativa s cílem ženu vypátrat. Na Twitteru příslušný hashtag, tedy odkaz na téma, sdílelo několik tisíc lidí.

Fotografie zmíněné ženy se podle BBC poprvé objevila na internetu už loni v létě, kdy se ženy v Íránu oblékly do bílého na protest proti striktním pravidlům k tomu, co ženy v zemi smějí nosit, a co ne. Od íránské islámské revoluce v roce 1979 musejí ženy v Íránu nosit pokrývku hlavy jako výraz skromnosti před Bohem.