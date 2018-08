Jana Žižku si v Jáklově velkofilmu zahraje americký herec Ben Foster

PRAHA Americký herec Ben Foster se objeví v titulní roli v připravovaném historickém velkofilmu Jan Žižka producenta a režiséra Petra Jákla. Sedmatřicetiletý Foster, který hrál například ve snímku Warcraft: První střet či ve snímcích X-Men: Poslední vzdor, 3:10 Vlak do Yumy nebo Alpha Dog, za několik dnů dorazí do Prahy. Natáčení začne přibližně za měsíc.

„Jsem velmi rád, že jsme se domluvili právě s Benem. V Americe je to momentálně stoupající hvězda, o které se říká, že je jednou z nejvybíravějších. Své role pečlivě studuje, a tak jsem moc rád, že se mu Jan Žižka zalíbil,“ uvedl Jákl.



Film bude spolu s Jáklem produkovat také hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých filmů, jako je například Klub poslední naděje. „Zamiloval jsem se do tohoto scénáře i dvou předchozích Petrových snímků. Myslím, že na tomto filmu odvede skvělou práci. Navíc jsem nadšený, že po filmu Ain´t Them Bodies Saints budu znovu pracovat s Benem Fosterem. Je to podle mě momentálně jeden z nejlepších mladých herců, které tady máme,“ sdělil producent Elwes, který podstatnou část natáčení stráví v ČR.

Fostera a další herce, dobové kostýmy či lokace zejména ve středních a jižních Čechách, ve kterých se bude film natáčet, představí tvůrci 13. září na tiskové konferenci v Praze.

Nejdražší projekt v historii českého filmu

Snímek Jan Žižka by se měl dostat do kin v České republice i ve světě v roce 2020. Jákl, autor hororu Ghoul a thrilleru Kajínek, již před rokem začal s náborem tisíců komparsistů. Režisér pro svůj snímek hledal stovky dospělých bojovníků a bojovnic včetně dětských bojovníků s prakem.



Velkofilm Jan Žižka, který podle plánů bude nejdražším projektem v historii české kinematografie, bude mít rozpočet ve stovkách milionů korun. K dosud nejnákladnějším filmům ve střední Evropě patří koprodukční snímek Juraje Jakubiska Bathory, který měl rozpočet zhruba 328 milionů korun. V kinech ho zhlédlo 912 tisíc diváků.

Žižka byl námětem několika filmů. Nejznámější je husitská trilogie režiséra Otakara Vávry Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, kde Žižku hrál Zdeněk Štěpánek. Žižka se objevil i ve snímku určeném spíše dětem Na Žižkově válečném voze, kde ho hrál Ilja Prachař, nebo v polském velkofilmu Křižáci. Postava Žižky byla už v němé vlastenecké fresce z roku 1919 Utrpením ke slávě.