Osmiletá dívka a desetiletý chlapec se vážně zranili na sjezdovce v Jeseníkách

OLOMOUC V Jeseníkách se v pátek vážně zranily na sjezdovkách dvě děti, šlo o osmiletou dívenku a desetiletého chlapce. Jesenická horská služba jim poskytovala první pomoc na Ramzové a na Červenohorském sedle.

V prvním případě dítě transportoval do nemocnice vrtulník, uvedl náčelník jesenické horské služby Michal Klimeš. V souvislosti s nastávajícími jarními prázdninami apeluje na větší obezřetnost.



Osmiletá lyžařka si po pádu poranila stehenní kost. „Bylo evidentní, že je zlomená, to u dítěte znamená velmi těžké zranění. I k dospělému bychom přivolali vrtulník, v případě dívky bylo jasné, že Letecká záchranná služba musí pomoct,“ uvedl Klimeš. Posádka vrtulníku z Olomouce pak dívku transportovala k dalšímu ošetření do nemocnice.

Chlapev vjel mimo trať a narazil do stromu

Na Červenohorském poté desetiletý chlapec vjel mimo sjezdovou trať do lesa a narazil do stromu. „Měli jsme podezření na poranění páteře. Kromě toho utrpěl i tržnou ránu na krku. Měl vlastně štěstí, že k poranění došlo jen asi dva centimetry od tepny, kousek vedle a nehoda by měla tragické následky,“ doplnil Klimeš. Horští záchranáři i k hochovi povolali vrtulník, ten ale kvůli špatnému počasí nemohl přistát, takž jej nakonec do nemocnice převezl sanitní vůz.



Horští záchranáři upozorňují, že v následujících týdnech zažijí Jeseníky vzhledem k postupně pokračujícím jarním prázdninám mnoho hromadných lyžařských zájezdů dětí. Apelují proto na rodiče i pedagogy, aby za všech okolností dbali na bezpečí svých svěřenců. V první řadě by dospělí měli podle náčelníka jesenické horské služby dohlédnout, aby děti nejezdily mimo určené tratě a měly na sobě všechny důležité bezpečnostní prvky.