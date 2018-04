V katedrále sv. Víta je nová socha sv. Vojtěcha

PRAHA Do katedrály svatého Víta na Pražském hradě dnes instalovali novou sochu. Slavnostně bude sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly odhaleno ve čtvrtek odpoledne. Socha českého patrona obklopena dalšími světci má úzkou spojitost s kardinálem Josefem Beranem. Proto se do katedrály dostala v době, kdy budou jeho ostatky po pěti desítkách let převezeny z Vatikánu do Prahy. Instalací sochy se stejně jako pohřbením ve vlasti plní Beranovo přání.

Sousoší z 320 kilogramů stříbra v úterý ráno naložili v pasířské dílně v Buštěhradu a po dvou částech dopravili do Prahy. V katedrále je postaveno na kamenném soklu a umístěno tak, že světec z věčného života žehná příchozím. Má zachycovat moment vzkříšení sv. Vojtěcha, jehož svědky jsou jsou jeho učitel, benediktin Radla a sv. Radim, budoucí první polský arcibiskup. Umístění sochy navazuje na ideu stavitelů katedrály, kteří ji budovali v ose kříže, jež spojuje hroby patronů sv. Víta, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda.



Umístění sochy sv. Vojtěcha do pražské katedrály inicioval Spolek pro dostavbu katedrály. Český patron je také úzce spjat s pražským arcibiskupstvím. Pozici pražského arcibiskupa se říká stolec svatého Vojtěcha a socha se začala připravovat v době, kdy funkci zastával kardinál Beran.

Soutěž vypsanou v roce 1936 spolkem vyhrála sochařka Karla Vobišová Žáková (1887 až 1961). V roce 1947 byl sádrový model sousoší umístěn do katedrály. Stejně jak byl po nástupu komunistického režimu kardinál Beran internován, tak byl model sousoší vystavený v katedrále v roce 1948 z chrámu odstraněn. Dokončení projektu inicioval v roce 2010 kardinál Dominik Duka, kdy ho navštívil syn sochařky Karly Vobišové a seznámil s návrhem sousoší.

„Celé sousoší je nádherně zkomponováno. Z čelního pohledu vidíme, že jsou to dva zaklenuté trojúhelníky, Vojtěch a mitra vytváří jeden trojúhelník a hlavy Radima a Radly tvoří vrcholy druhého trojúhelníka. Radla má v postavě pohyb zezadu dopředu, jako když se chce podívat na sv. Vojtěcha a tento pohyb vytváří spirálu,“ popsala kompozici sousoší sestra Dominika z Arcibiskupství pražského.