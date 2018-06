V kebabech, jež otrávily 57 lidí, byl jed, napsal komunista Ondráček. Nesmysl, reaguje nemocnice

PRAHA Podle komunistického poslance Zdeňka Ondráčka za úterní otravou skoro šedesáti lidí jídlem z bistra v Hradci Králové může jed. Ve středu to napsal na svém facebookovém profilu, příspěvek však po několika hodinách stáhnul. V příspěvku ke svému zjištění zároveň vznesl několik otázek. Ptá se například, kdo jed do kebabů dal, proč to udělal a kde se polotovar vyrobil. Policie ještě neukončila vyšetřování, podle nemocnice však zřejmě kebaby nebyly otráveny cíleně, jejím zdrojem bylo pravděpodobně zkažené maso.

Na začátku svého příspěvku poslanec a zároveň jeden z krajských zastupitelů Královéhradeckého kraje napsal, že se kvůli jídlu z bistra otrávilo několik desítek lidí, kteří na následky otravy skončili v hradecké nemocnici.

„Dnes se dozvídáme, že v kababu byl jed!!! Co myslíte, kde se kabab, tedy ten polotovar vyrobil a kdo tam ten jed dal a proč???. Odpověď se nabízí, ale případem se určitě bude zabývat Policie ČR. Vyčkejme tedy na jejich závěry. Do té doby si kebab určitě nedám. I nadále zůstávám věren vepřovému. Taková krkovice na roštu a k tomu vychlazená dvanácka....,“ napsal Ondráček v příspěvku, který poté, co se začal šířit po sociálních sítích, smazal.

Když se ho v diskuzi pod příspěvkem jeden z komentujících zeptal, z jakého zdroje čerpá, tak poslanec uvedl, že informace získal z poledních zpráv rádia Impuls. Během vysílání tam totiž promluvil náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové Zdeněk Tušl, který uvedl, že jídlo z bistra nejspíš obsahovalo nějaký škodlivý toxin.

„Toxin je skutečně jed, ale ten jed produkuje nějaká bakterie,“ popsal Tušl pro server iDnes.cz. Podle něho lze předem odvodit, že se jedná o toxikózu. O cílenou otravu jedem se prý rozhodně nejedná, toxin je prý produkt bakterie, která znečistila jídlo.



„Proboha, jestli je nějaký poslanec tak chytrý, tak ať nepřekládá věci, jak ve skutečnosti nejsou. Nikdo tam žádný jed nenasypal. V teplech bývá obvyklé, že se jídlo zkazí. Dříve bylo takhle lidem špatně po zmrzlině,“ komentoval pro server Tušl.

Ondráček se ke smazání svého předchozího příspěvku vyjádřil opět na Facebooku. „Odstranil jsem předchozí příspěvek o otravě lidí na královéhradecku. Po upřesnění prvotní informace vysílané v poledne na rádiu Impuls byla otrava udajně z masa, které bylo špatně skladováno. Policie tedy asi konat nebude, ale bude to na ČOI a ČZPI. Ještě že tak. Zase se mi potvrdilo, nevěř všemu co vysílají v českých médiích,“ napsal Ondráček.

57 otrávených, šest zůstává v nemocnici

V hradecké fakultní nemocnici ošetřili dohromady 57 lidí, kteří se v minulých dnech přiotrávili jídlem v provozovně rychlého občerstvení v centru Hradce Králové, nepropuštěno jich zůstalo šest. Do čtvrtka zřejmě zůstanou v péči lékařů nemocnice jen dva lidé, řekl ČTK okolo 14:30 lékařský náměstek fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.



„Dva pacienti mají k tomu přidružené choroby. Kromě nich půjdou do zítřka (čtvrtka) domů asi všichni,“ řekl Tušl. Ráno nemocnice hlásila, že eviduje na infekčním oddělení 18 lidí s potížemi.

Podle zjištění nemocnice mohl být za otravou desítek převážně mladších lidí toxin, který produkuje zlatý stafylokok. „U šesti lidí, kteří přišli jako jedni z prvních, se ukázalo, že problémy mají způsobené zlatým stafylokokem. Výsledky nejsou hned, chvíli to trvá. Stačí malá dávka toxinu a tělo na to reaguje průjmem, zvracením a dalšími problémy. Nikdo v ohrožení života není,“ uvedl Tušl.

Podle dostupných informací se v pondělí a v úterý přiotrávily v provozovně rychlého občerstvení v historickém centru Hradce Králové desítky lidí. Podle hygieniků šlo o jídlo z bistra Maxim v ulici V Kopečku. Hygienici po upozornění nemocnice na značný příliv lidí s potížemi kamenný obchod s výdejem občerstvení z okénka na ulici v úterý odpoledne uzavřeli.

„Při kontrole jsme odebrali vzorky pokrmů, které jsou nyní v laboratořích, budou se hledat bakterie, ale i bakteriální toxiny, které byly velice pravděpodobně příčinou zdravotních obtíží. Výsledky můžeme očekávat v řádu dní. Zároveň byli i zaměstnanci bistra odesláni k lékařskému vyšetření,“ uvedla mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí. Ve středu byla provozovna zavřená. Hygienici věc došetřovali.

Případem se zabývají i policisté, a to na základě informací z médií a sociálních sítí. Spolupracují s hygieniky i lékaři hradecké nemocnice.