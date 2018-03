V Krkonoších a Orlických horách je na cestách zledovatělý sníh

LIBEREC/HRADCE KRÁLOVÉ Řidiči v Královéhradeckém kraji musejí být opatrní při cestě do Krkonoš a Orlických hor, kde na některých silnicích leží vrstva ujetého zledovatělého sněhu. Hlavní silniční tahy v kraji byly vsobotu ráno většinou holé a vlhké. Silničáři vyjeli ráno silnice posolit na Trutnovsku a v části Orlických hor. Teploty v kraji se v sobotu ráno pohybovaly kolem nuly, na horách bylo minus osm. Zjistilo se u silničářů a meteorologů.

Přes den by mělo být v hradeckém kraji oblačno až zataženo, odpoledne a večer se čeká polojasno až jasno. Teploty by se měly pohybovat od pěti do osmi stupňů Celsia, na horách kolem plus jednoho stupně.



Na horských silnicích Libereckého kraje jsou zmrazky i ujetý sníh

V Jizerských horách jsou na vozovkách nižších tříd zmrazky, v západní části Krkonoš na Semilsku v polohách nad 800 metrů na silnicích leží ujetá vrstva sněhu. Na Liberecku jsou silnice nižších tříd mokré a lokálně mohou namrzat. Jinak jsou povrchy vozovek na severu Čech suché či vlhké, vyplývá z informací na webu Ředitelství silnic a dálnic.



Teploty jsou ráno mezi nulou a minus pěti stupni Celsia, v Krušných horách viditelnost snižují mlhy. Podle předpovědi by přes den mělo být v Libereckém i Ústeckém kraji zataženo až oblačno. Odpoledne postupně ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi pěti až devíti stupni Celsia, na horách budou maxima od nuly do tří stupňů.