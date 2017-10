V Krkonoších skončil zákaz vstupu do některých míst, zavedenený kvůli sběru borůvek

VRCHLABÍ V Krkonoších dnes téměř po třech měsících skončilo omezení vstupu do některých chráněných oblastí. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) každoročně vyhlašuje zákaz kvůli ochraně hor před nájezdy sběračů borůvek. Řekl to mluvčí národního parku Radek Drahný. „Pro omezení vstupu už nebyl důvod, sezona borůvek skončila,“ uvedl.

Ukončení omezení vstupu podle něj neznamená, že návštěvníci hor mohou do celých Krkonoš. Stále platí v nejpřísněji chráněné první zóně parku omezení, chodit se smí jen po turistických cestách.



Omezení vstupu do některých částí Krkonoš kvůli sběračům borůvek správci parku vyhlásili 20. července už posedmnácté. Smyslem opatření je chránit přírodu. Sběrači borůvek nešetrným sběrem devastují porosty. Navíc snižují množství potravy pro ptáky a zvířata a také poškozují místa, kde jsou chráněné rostliny. Sběrači rovněž ruší zvěř, zejména v době, kdy si zvířata přivykají na místa poblíž přezimovacích obůrek, a v době říje.

Podle správců parku už není problém se sběrači tak velký jako v minulosti. Třeba letos byly s borůvkáři zahájeny pouze čtyři správní řízení, před deseti lety šlo o desítky případů. „Když je borůvek dost, tak lidé nemají potřebu chodit do zakázaných lokalit. Když jich je málo, pak hledají v zakázaných lokalitách, a to je problém. Co se týče blokových pokut, tak jsme letos měli jen několik jednotlivých případů,“ řekl Drahný.

Největší problémy se sběrači borůvek byly před deseti lety, zákaz tehdy porušovali hlavně polští sběrači. „Čelili jsme doslova nájezdům zejména polských sběračů. Je to logické a vyplývá to z charakteru hor. Když se borůvky urodí, tak místní dokážou najít v povolených lokalitách a nepůsobí ve vztahu k omezení vstupu problémy. Pro Poláky jsou však dostupné lokality s borůvkami často jen za hranicí, tedy v převážně nejcennějších oblastech Krkonoš,“ uvedl Drahný.

Omezení vstupu se každoročně týká asi desetiny rozlohy národního parku, tedy převážně první zóny.