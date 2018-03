V lednu 1989 odmítl zasáhnout proti demonstrantům, na Letné se omluvil za VB. Pinc však dnes Ondráčka brání

PRAHA Na rozdíl od Zdeňka Ondráčka rozkaz na zásah proti demonstrantům při Palachově týdnu neuposlechl. Psovod Veřejné bezpečnosti Ludvík Pinc za to byl v lednu 1989 zproštěn funkce. Jeho jméno vešlo ve známost v listopadu 1989, když na druhé obří demonstraci na Letné vyjádřil nad zásahy policie lítost a podpořil demokratizační proces. Ondráčka, jehož páteční jmenování do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS vzbudilo v části veřejnosti a mezi politiky odpor, přesto neodsuzuje.

Ludvík Pinc se protestů na Václavském náměstí v lednu 1989 účastnil jako psovod Pohotovostní motorizované jednotky VB (PMJ). Na jedné demonstraci ale odmítl uposlechnout rozkaz a zasáhnout proti nenásilnému davu. „Když jsem zjistil, že demonstranti evidentně nic nedělají, tak jsem neviděl důvod je rozhánět. Navíc to nebyl žádný násilnický dav, jen veřejně říkali svůj názor,“ vysvětloval později. V důsledku toho pak Pinc přišel o funkci zástupce velitele čety psovodů Veřejné bezpečnosti.

Ludvík Pinc Má za sebou 28 let praxe jako profesionální psovod. Posledních 15 let se zabýval především výcvikem psů na speciální pachové práce. Jako první člověk v České republice vycvičil psy na detekci akcelerantů hoření. Absolvoval řadu československých i českých kynologických kurzů a rovněž kurzy v Maďarsku a Spojených státech amerických. Dále pracoval jako instruktor doma i v zahraničí. V současné době se zabývá hlavně čichovými schopnostmi a chováním psů. Na České zemědělské univerzitě vede unikátní Centrum pro výzkum chování psů, kde se zabývá, společně s kolegy a především studenty, využitím psů k pachové identifikaci osob a detekcí různých zájmových substancí. Vede řadu bakalářských a diplomových prací zaměřených na čichové a kognitivní schopnosti psů a biologii psovitých šelem. Dále velmi úzce spolupracuje s kynologickými specialisty bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Zdroj: ČZÚ

26. listopadu 1989 vystoupil coby příslušník PMJ (policisté, kteří dodnes zasahují po volání na tísňovou linku) před půlmilionem lidí na Letenské pláni. „I my schvalujeme demokratizační přeměny, tak jak k nim dnes začíná docházet,“ prohlásil tehdy Pinc jménem „čestných“ členů Veřejné bezpečnosti. „Tragédii spatřujeme v tom, že jsme byli nástrojem, který měl těmto demokratickým změnám zabránit.“

Moderátor Václav Moravec se ve svém nedělním pořadu na České televizi o Pincovi zmínil s tím, že o něm na rozdíl od Ondráčka v současné době nikdo nic neví. Serveru Lidovky.cz se ho ale podařilo vypátrat a přináší vám rozhovor.

Lidovky.cz: Do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů byl zvolen Zdeněk Ondráček, který během Palachova týdne zasahoval proti demonstrantům a nikdy se za to neomluvil. Co si o tom myslíte?

Nemám s tím nejmenší problém. Ondráček je podle mě skvělý odborník a výborný policista. Já osobně si myslím, že žádnou chybu neudělal a nemá za co se omlouvat. Policista je placen za to, aby plnil rozkazy. Není to věcí řadových policistů, aby si vymýšleli, jestli je ten rozkaz okej nebo ne, pokud by se tím člověk vyloženě nedopustil trestného činu.

Policista proti demonstrantům zasahuje pod jednotným velením a za tu správnost či nesprávnost zákroku vždycky nese odpovědnost velitel, který o něm rozhoduje. Bylo to tak dřív a je to tak i teď. Před časem policie například zakročovala proti demonstraci nespokojených občanů v Teplicích, kteří měli problém s chováním nějakých etnických menšin. Policisté uposlechli rozkaz, ačkoli si myslím, že část z nich s demonstrujícími sympatizovala.

Lidovky.cz: Vy sám jste ale při jedné z demonstrací rozkaz k zásahu odmítl, protože dav se podle vás neprojevoval násilně.

Ano, a nevím, jestli to bylo správné. Je to trochu jiná situace, když vidíte mírumilovný dav a dostanete příkaz, abyste se na něj vrhnul. Nelituji toho, že jsem rozkaz neuposlechl, ale nemohu nikoho odsuzovat za to, že rozkaz poslechl. Když je proti vám dav naštvaných lidí, nemůžete jen tak zahodit helmu a obušek a utéct. Řešením může být, že po zásahu od policie odejdete. Podle mého názoru ale mají nadřízení za zásahy i politickou a morální odpovědnost.

Kdyby policie nefungovala, měli bychom tu anarchii. I během nacistické okupace zůstala drtivá většina četníků ve službě, ačkoli s nacisty obvykle nesouhlasili, protože prostě dělali svou práci.

Lidovky.cz: Je pravda, že jste byl kvůli neuposlechnutí rozkazu zproštěn funkce?

Poté, co jsem rozkaz neuposlechl, jsem dostal k vyplnění formulář o odchodu z funkce. Nikdy mi ale přímo neřekli, jaký to mělo důvod.

Lidovky.cz: Na rozdíl od pana Ondráčka jste se v devětaosmdesátém na Letné za chování příslušníků Veřejné bezpečnosti omluvil.

Byl jsem pověřen skupinou řadových příslušníků, abych občanům vysvětlil, že nás mrzí, že jsme ten rozkaz dostali a byli jsme takto využiti k zásahu proti lidem. Ale že bych osobně cítil potřebu se za něco omlouvat, tak to ne. Chtěl jsem tehdy poukázat na to, že policistovi v té době hrozil za neuposlechnutí rozkazu vysoký trest a že odpovědnost musí nést ti, kteří ty rozkazy vydávali. Tehdy si dokonce ani velitelé nemohli rozhodovat o zákrocích sami. Rozhodnutí přišlo z Ústředního vedení komunistické strany.

Pinc promluvil na obří demonstraci na Letné v listopadu 1989.

Lidovky.cz: Václav Moravec v televizi zmínil, že dnes nikdo neví, co se s vámi stalo. Kde v současné době působíte?

V roce 2005 jsem odešel do civilu a od té doby pracuji jako pedagog. Na České zemědělské univerzitě vedu výzkumné zařízení, které se zabývá etologií psů neboli biologickými základy chování psů.

Lidovky.cz: Co si myslíte o současné politické situaci?

To se ptáte špatného člověka. Jsem teď vysokoškolský pedagog a nemyslím si, že bych měl na veřejnosti ventilovat své politické názory. U dvou skupin lidí navíc považuji za obrovskou chybu, když se vyjadřují k politické situaci – u herců (nebo obecně u umělců) a u sportovců. U lidí, kteří jsou v podstatě závislí na popularitě a najednou cítí potřebu národu sdělovat, co si myslí o tom či onom politikovi.

Ludvík Pinc v pražském Centru pro výzkum chování psů.