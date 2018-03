V ledových pustinách nečeká námořníky jen mráz. Seriál The Terror prozkoumává záhadu

V roce 1845 se lodě HMS Terror a HMS Erebus vydávají hledat severozápadní průjezd, který by urychlil cestu mezi Tichým a Atlantským oceánem. Obě lodě i jejich posádky však beze stopy zmizí. Seriál televize AMC přichází s vlastní verzí toho, co se s výpravou stalo. Premiérový díl zaznamenal u kritiků úspěch. Seriál má oficiální premiéru 26. března.

Severozápadní průjezd je námořní cesta, která spojuje Tichý a Atlantský oceán. Vede mezi ostrovy kanadské polární oblasti a vodami polárního moře. Expedici, která si dala za cíl průjezd najít a zmapovat, vedl v roce 1845 admirál John Franklin. Lodě se však v ledem pokrytých oblastech ztrácí. S nimi i celé posádky - 110 námořníků a 24 důstojníků. Záhada je o to větší, že šlo o zkušené posádky zvyklé na extrémní podmínky - stejné dvě lodě se zúčastnily i arktické expedice George Backa (1837-1838) a antarktické výpravy Jamese Clarka Rosse (1839 - 1843).

Děsivý seriál The Terror televize AMC sleduje poslední dny námořníků z obou lodí. Ti musí bojovat s mrazem, nedostatkem jídla, strachem a hlavně jeden z druhým. Když jde o přežití, tak ustupují lidské zákony stranou. Ledové pustiny navíc nejsou tak úplně pusté. To, co je obývá, lační po krvi...

Seriál vytvořil David Kajganich (True Story, Krvavý Potok) na motivy stejnojmenného knižního bestselleru Dana Simmonse (česky Terror, 2007, BB Art). Režie se zhostil Edward Berger (Wildland, Deutschland 83). Jedním z výkonných producentů je slavný režisér Ridley Scott (Marťan, Vetřelec). V seriálu si zahráli například Ciarán Hinds, kterého diváci mohou znát jako Mance Nájezdníka ze Hry o trůny, Tobias Menzies (Vrtěti ženou, Pokání) nebo Jared Harris (Spojenci, Krycí jméno U.N.C.L.E.).

První ohlasy na The Terror jsou velmi kladné. „Seriál je jako mistrovská verze klasických hororů“ Inteligentní, s filozofickou myšlenkou, ale zároveň i šokující a velmi strašidelný,“ píše recenzent magazínu TV Insider. Na serveru Rottentomatoes.com má The Terror v současné chvíli 85% (údaj k 26. březnu).