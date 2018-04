V Maďarsku skončily parlamentní volby, favoritem je úřadující premiér Orbán

BUDEPEŠŤ V Maďarsku skončily parlamentní volby, ve kterých se nynější konzervativní premiér Viktor Orbán ucházel o třetí mandát v řadě a o udržení ústavní většiny. Hlasování provázela podle průběžných informací volební komise vysoká účast, což podle analytiků nebylo pro Orbána výhodné. Předběžné výsledky se podle médií očekávají po 23:00 SELČ, povolební odhady nebyly připravovány.

Volební místnosti byly v neděli otevřené od 06:00 SELČ a uzavřely se v 19:00 SELČ. Lidé, kteří ale v době uzavření místností ještě stáli ve frontě, mohou svůj hlas odevzdat.



Dvě hodiny před uzavřením volebních místností činila účast přes 63 procent, což bylo o více než šest procentních bodů více než ve stejnou dobu při parlamentních volbách v roce 2014. Zájem o hlasování ukazuje, že opozici se podařilo zmobilizovat Maďary nespokojené s nynější vládou.

Komentátoři volební účast považují za důležitý ukazatel před zveřejněním výsledků. Pokud by totiž k urnám přišlo přes 70 procent voličů, mohla by Orbánova strana Fidesz přijít v přijít v parlamentu nejen o ústavní dvoutřetinovou, ale i o prostou většinu. V takovém případě by musel Fidesz najít koaličního partnera, aby mohl nadále vládnout.

Za favorita s náskokem až třiceti procentních bodů považují předvolební průzkumy Orbánův Fidesz, který v kampani těžil z dobrého hospodářského stavu země a z kritiky vstřícné přistěhovalecké politiky Evropské unie. Druhý byl v sondážích se zhruba 19 procenty krajně pravicový Jobbik a třetí socialisté se 14 procenty. Výsledek ale může vedle vysoké účasti rozhodnout i fakt, že až třetina voličů do poslední chvíle tvrdila, že neví, jakou stranu podpoří.

Pokud Orbán s převahou zvítězí, může se podle Reuters pokusit posílit skupinu středoevropských zemí v jejich kritickém postoji vůči unijní přistěhovalecké politice. Z Orbánova vítězství budou těžit i nacionalistická uskupení v regionu, například v Polsku či Rakousku, což může vyvolat trhliny v jednotě evropského bloku.

Maďarsko má v současné době s Bruselem napjaté vztahy, což ale Orbán umí využít k získání podpory veřejnosti, která rovněž oceňuje fakt, že jeho vláda drží rozpočtový deficit pod kontrolou a že Maďarsku se hospodářsky daří a nezaměstnanost klesá.

VIDEO: Viktor Orbán s manželkou u volební urny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Maďarský premiér opozici obviňuje z toho, že ve spolupráci s OSN, Evropskou unií a americkým filantropem maďarského původu Georgem Sorosem plánuje udělat z Maďarska „zem imigrantů“ a ohrozit tak jeho bezpečnost a křesťanskou identitu. Opozice taková tvrzení odmítá. Gábor Vona, šéf krajně pravicové strany Jobbik, která však v poslední době svoji rétoriku zmírnila, uvedl, že nejde o migranty přicházející do Maďarska, ale o vysoký počet Maďarů odcházejících do západní Evropy s vidinou vyšších výdělků a lepší perspektivy. „Dnešek rozhodne, zda Maďarsko bude emigrantskou zemí nebo ne - a já si nepřeji, aby Maďarsko bylo emigrantskou zemí,“ prohlásil. Jeho strana má podle průzkumů šanci skončit druhá.

Orbán po výhrách v letech 2010 a 2014 využil přesvahy Fideszu k tomu, aby ovládl soudnictví, média a do klíčových pozic ve státní správěi byznysu dosadil sobě loajální lidi. Kvůli narušování zásad demokracie ho kritizují nejen jeho odpůrci na domácí scéně, ale i Evropská unie a další mezinárodníorganizace.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/madari-voli-parlament-podle-orbana-jde-o-budoucnost-zeme-p2s-/zpravy-svet.aspx?c=A180408_094005_ln_zahranici_ele