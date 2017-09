V neděli startuje loterie k EET. ‚Účtenkovka‘ má spravit image ministerstva financí

PRAHA Češi sázejí rádi, podle statistik až třetina národa zkouší štěstí ve sportce. Od neděle přibude nová kratochvíle tohoto typu, státem dotovaná účtenková loterie, která má elektronickou evidenci tržeb obdařit přívětivější tváří. A to prostřednictvím 5 milionů korun měsíčně a auta za 400 tisíc.

Svízel při zavádění loterie ale spočívá v tom, že se má odbývat výhradně ve virtuálním světě. Zákazníci se sázkařským zápalem mají dvě možnosti, jak mohou svůj pokladní doklad zaregistrovat.



Buď si nainstalují do mobilu aplikaci, která zvládne z účtenky sama vyextrahovat, co je potřeba, nebo člověk musí otevřít web Účtenkovky, jak se loterie jmenuje, a vyplnit formulář. Identifikační číslo obchodníka, datum a čas nákupu, celkovou tržbu, typ režimu, v němž se eviduje, a jeden ze dvou mnohamístných specifických kódů.

Čím víc pokladních dokladů zákazník zaregistruje, tím vyšší má šance na výhru

Platí, že čím víc pokladních dokladů zákazník zaregistruje, tím vyšší má šance na výhru, ale také se prodlužuje čas, který bude muset zanášení údajů věnovat. Navíc ne každý Čech, a zvláště ti dříve narození, si rozumí s technikou a digitálním prostředím.

Ministerstvo financí proto už pracuje na vlídnějším a klasičtějším způsobu, jak se do losování zapojit. „V tuto chvíli jednáme s obchodními řetězci, aby umožnily registraci účtenky přes svůj pokladní systém,“ sdělila LN Michaela Tesařová z tiskového oddělení resortu.

Takhle to běží například na Slovensku, mobilní a internetové služby doplňuje klasický osobní kontakt. Vybraní prodejci automaticky odešlou data do slosování, pokud zákazník projeví vůli, že si to přeje.

Ministerstvo financí potřebuje, aby Účtenkovka rezonovala

Smlouva, kterou ministerstvo podepsalo s dodavatelskou firmou Wincor Nixdorf, už dopředu počítá, že se kolem registrací pokladních dokladů může rozjet nový typ služby. Třeba že se síť trafik rozhodne nabízet lidem zdarma, že jejich nashromážděné účtenky přes aplikaci pohodlně načte, protože jim může vmezičase prodat los nebo časopis.

Ministerstvo financí potřebuje, aby Účtenkovka rezonovala, protože usiluje o vylepšení pošramocené image, kterou elektronická evidence má. Kritici systému mají za to, že online reportování ničí podnikatele, a loterii samotnou klasifikují ODS s TOP 09 jako státem dotované udavačství.

„Pomocí loterie chceme posílit názor, že vydávat a brát si účtenku je normální a samozřejmé. Zákazníky se snažíme motivovat atraktivními výhrami a slušnou šancí na jejich získání,“ říká ministr financí Ivan Pilný (ANO).