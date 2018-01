V noci se uzavřel Libeňský most, tramvaje budou jezdit po výlukových trasách

PRAHA Od páteční noci je do odvolání pro automobily i tramvaje uzavřen Libeňský most v Praze. Část mostu je v havarijním stavu, nutná oprava má trvat nejméně tři týdny, možná i déle. Uzavření znamená změny v MHD, tramvajové linky jsou odkloněny. Autům magistrát doporučuje využít sousední mosty.

Tramvajové linky 1 a 25 pojedou z Vltavské odklonem přes Florenc a Křižíkovu na Palmovku. Linky 6 a 14 obslouží dolní část Holešovic. Částečně by měly být posíleny vybrané autobusové linky. Definitivní podoba výlukových tras má být známa v pátek.



Libeňský most je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Město plánuje celkovou rekonstrukci, nyní čeká na vyjádření ministerstva kultury, které posuzuje památkovou ochranu kubistického mostu. Vedení města sklidilo za situaci kritiku. Podle starostů Prahy 7 a 8 jde o selhání a most už měl být dávno opraven či opravován. Podobně to podle vyjádření na sociálních sítí vidí řada opozičních zastupitelů.

Libeňský most patří mezi hlavní dopravní tepny vedoucí do Holešovic, kde se nachází například Pražská tržnice, divadlo La Fabrika nebo výdejní místa internetových obchodníků. Od roku 1928, kdy byl Libeňský most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce.