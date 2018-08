ŽIVĚ: V Nymburce demolují lávku pro pěší podobnou té z Troji. Do pár hodin spadne do Labe

Nymburk V Nymburce začala v pátek po půl deváté demolice pěší lávky přes Labe, která je ve špatném stavu, a hrozilo, že se zřítí. Konstrukce spadne do několika hodin do Labe, firma lávku přestřihne u pilíře na levém břehu Labe. Přesnější odhad, kdy by lávka mohla spadnout do vody, firma zatím nemá. Událost sledují desítky lidí, kteří postávají na obou březích Labe.

Demolice by měla být definitivně hotova do 12. srpna, včetně odvozu suti. Výběrové řízení vyhrála firma Strabag s cenovou nabídkou 6,5 milionu korun. Lávku město uzavřelo kvůli špatnému stavu loni v prosinci, v červnu plavební správa zastavila s okamžitou platností provoz lodí na Labi pod lávkou, město uzavřelo i prostranství na obou březích. Lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka, která se loni v prosinci zřítila v Praze-Troji.



Demolovat lávku začal ze břehu jeden stroj s hydraulickými nůžkami. K lávce je přístup pouze z jedné strany, z druhé strany přístupu zamezuje strom a domy. Ve čtvrtek firma zasypala oba břehy zeminou, aby ztlumila náraz a zamezila poškození břehů.



„Po přerušení té nosné konstrukce předpokládáme, že se zdeformuje podobně, jako lávka v Troji, jelikož jde o konstrukci stejného typu, to znamená, že technologicky byla stavěna stejným způsobem a i rozměrově odpovídá této lávce,“ řekl Frankota.



Demolici doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. Od úterý je uzavřeno parkoviště pod bytovým domem Eliška v bezprostřední blízkosti lávky. Ochranné pásmo je vytyčeno také na řece, lodě nebudou smět plout v okolí 150 metrů od konstrukce.