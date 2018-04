V obchodním centru v Letňanech byla zavražděna prodavačka, pachatel je na útěku

Praha Neznámý muž v úterý večer zavraždil prodavačku v obchodním centru v pražských Letňanech. Podle dosavadních informací policie muž zabil dvaačtyřicetiletou ženu v prodejně oděvů poté, co se tam převlékl do nových šatů. Po vraždě ukradl z pokladny nezjištěné množství peníze a odešel. Kriminalisté po pachateli pátrají, na svém webu v souvislosti s tím zveřejnili záznamy z kamer, které muže zachytily, a fotografie oblečení, které měl muž na sobě. Sdělil to ve středu policejní mluvčí Jan Daněk.

Podezřelému je kolem 30 let a je hubený. Z obchodu odešel v tmavém obleku značky Otto Berg a polobotkách téže značky. Na místě po sobě nechal plísňové džíny značky Croop Denim, červenou flanelovou košili značky Mustang, černé tenisky značky DC, hodinky Daniel Klein a tmavou kšiltovku od Mark and Spencer. V prodejně po něm zůstal i atypický červený zapalovač s nápisem Sex instructor - first lesson free! Lidé, kteří mají k muži jakékoli informace, mají policisty kontaktoval na lince 158.