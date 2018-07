Do Senátu chtějí i tři neúspěšní uchazeči o post prezidenta. Praha eviduje 41 kandidátu

Praha Městské části hlavního města, které mají na starosti registraci kandidátů do Senátu, evidují 41 zájemců o křeslo v horní komoře Parlamentu. Vyplývá to z ankety ČTK. Senátní volby se letos na podzim uskuteční spolu s komunálními v obvodech Praha 2, Praha 4, Praha 8 a Praha 12. Jména kandidátů úřady do potvrzení registrace nesmějí sdělovat, řada jich nicméně svoji kandidaturu veřejně avizovala. Patří mezi ně například neúspěšní kandidáti na prezidenta Jiří Drahoš, Pavel Fišer a Marek Hilšer. Při posledních volbách v těchto volebních obvodech v roce 2012 kandidovalo 44 kandidátů.

V Praze 4 se do voleb zaregistrovalo osm kandidátů stejně jako v Praze 12. V Praze 2 evidují devět jmen a v Praze 8 se přihlásilo 16 kandidátů.



Svoji kandidaturu už ohlásila řada osobností včetně tří neúspěšných prezidentských kandidátů. Jiří Drahoš bude kandidovat v Praze 4, Pavel Fischer v Praze 12 a Marek Hilšer v Praze 2.

Mezi další kandidáty v Praze 12 patří bývalá poslankyně Marta Semelová (KSČM), ústavní právník Aleš Gerloch nebo bývalý ministr financí Ivan Pilný, který za ANO zároveň z třetího místa kandiduje na magistrát. V tomto obvodu se o přízeň voličů uchází také Eva Tylová za Piráty a LES, František Dobšík za ČSSD nebo bývalý ministr zdravotnictví Ivan David za SPD.

V Praze 4 ohlásila kandidaturu například lékařka Mirka Skovajsová (za ČSSD) nebo bývalý triatlonista Martin Dvořák za ODS. V Praze 2 kandiduje Vladimír Kratina (ODS), Ivan Gabal (Zelení), někdejší šéf politického odboru kanceláře prezidenta Ladislav Jakl za SPD a mandát bude obhajovat Libor Michálek za Piráty.

Současnou senátorku za Prahu 8 Danielu Filipiovou jako kandidát ODS nahradí právník Milan Golas. Senátor Tomáš Grulich (ODS) za Prahu 12 chce v horní komoře skončit. Naopak stávající senátorka za ČSSD Eva Syková za Prahu 4 bude mandát obhajovat, ovšem nově za hnutí ANO.

Naposledy se do Senátu v Praze volilo v roce 2016. V Praze 6 tehdy uspěl ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička (za TOP 09), který zvítězil v druhém kole nad filozofem Václavem Bělohradským (za ČSSD). V Praze 10 se do horní komory dostala Renata Chmelová (za KDU-ČSL) a v Praze 11 Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11).

Doplňovací volby do Senátu se budou konat 5. a 6. října, stejně jako volby komunální. Volit se bude třetina horní komory, tedy 27 z 81 křesel. Tomu odpovídá i počet volebních obvodů, které se v Praze přesně nekryjí s územím městských částí, po kterých jsou pojmenované. Například obvod Praha 2 zahrnuje i část Prahy 3, Prahy 9 a Prahy 10.