V Praze začal Fotograf Festival. Představuje to nejlepší ze současné fotografie

PRAHA Když Zygmunt Bauman použil poprvé termín tekutá modernita, určitě netušil, kolik bude mít tento výraz následovníků. Jedním z nich je i Fotograf Festival, který se minulý týden rozeběhl po Praze. Těžiště této přehlídky, jež je zaměřena na současnou fotografii, leží v nově přestěhované Fotograf Gallery v Jungmannově 7. V ní je nyní v rámci festivalu k vidění výstava How Deep Is the Ocean, How High Is the Sky amerického konceptualisty Trevora Paglena.

„Smyslem festivalu je se tekutě pohybovat po Praze a měnit místa podle toho, jak se k nim vážou témata z programu,“ vysvětluje umělecká ředitelka přehlídky Markéta Kinterová. Podtitul letošního ročníku zní Eye in the Sky a odkazuje k neuchopitelnému oku, pod jehož dohledem v éře chytrých telefonů a všudypřítomných kamer žijeme.

Kromě Fotograf Gallery tak pořadatelé návštěvníky zavedou do centrály antivirové firmy Avast, prodejny Euronics v Palladiu, do galerie Futura, Tranzitdisplay, Hunt Kastner, Ateliéru Josefa Sudka nebo do Rudolfina. Zatímco v Avast Offices Pankrác se bude 2. listopadu diskutovat s místními IT specialisty o dohledu a manipulaci prostřednictvím osobních dat, v prodejně Euronics běží na obrazovkách video Marie Lukáčové I become a man who I would love to be with. Pojednává o propojení člověka, informací a kyborga.

Největší pozornost přehlídky je ale věnována Trevoru Paglenovi ve Fotograf Gallery. Tento třiačtyřicetiletý fotograf a esejista se zabývá vším, co je zahaleno tajemstvím – ať už jde o stanoviště tajných služeb CIA a NSA, špionážní družice, nebo vojenské základny. Skrze své romantizující fotografie provádí diváky po místech, která na první pohled působí fádně, ale ve skutečnosti skrývají utajené radary, datová úložiště a podmořská mezikontinentální internetová spojení. Stěny galerií také pokrývá dlouhými seznamy kódů, jež používají americké bezpečnostní služby pro pojmenování svých jednotek, programů nebo oddělení. „Před rokem byl vyznamenán cenou Deutsche Börse Photography Foundation Prize,“ líčí Kinterová, sestra sochaře Krištofa Kintery.

Festival se letos zaměří i na diskusní panely – jeden, o manipulaci fotografií v reklamních a politických kampaních, už proběhl v prostoru DUP39, další, o kontrastu mezi analogovým a digitálním světem, se bude konat 12. října v Tranzitdisplay. Pro rodiny s dětmi je připravena na 21. října akce Rodiče v mediálním věku.



„Pro některé je technika prostředkem osvobození, pro jiné nástrojem útlaku. Festival nabízí pár záchytných bodů na pomyslné mapě, která by nám měla pomoci se v problematice orientovat,“ vysvětluje kurátor a dramaturg přehlídky Jen Kratochvil. V den zahájení festivalu vyšlo také nové číslo časopisu Fotograf, přinášející práce i těch autorů, které se do Prahy přivézt nepodařilo.