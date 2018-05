Slavný africký hudebník a bojovník za lidská práva Femi Kuti zahraje poprvé v Praze

Vůbec poprvé do České republiky zavítá mimořádně významný představitel afrobeatu a bojovník za lidská práva Femi Kuti, prvorozený syn legendárního Fela Kutiho. V pražském Paláci Akropolis se 11. května představí s kapelou The Positive Force.

Fanoušci se mohou těšit na Kutiho aktuální album One People One World, které je jeho sedmou dlouhohrající deskou. Koncert proběhne v rámci série New Wave Praha, která se zaměřuje na zásadní umělce, kteří i přes celosvětové úspěchy v Praze ještě nevystupovali.

Stejně jako jeho otec Fela Kuti (1938-1997) je Femi významným politickým aktivistou a bojovníkem za lidská práva. Skrze svou hudbu kritizuje politické poměry v Africe a jeho snahou je motivovat a inspirovat Afričany. To dokazuje i jeho poslední album One People One World, které vyšlo na značce Kitting Factory Records 23. února 2018. Míchá klasický afrobeat s prvky reggae, soulu, R&B, hip hopu a dalšími globálními hudebními styly a bylo pozitivně přijato hudebními kritiky po celém světě.

Femiho hudební kariéra začala v otcově kapele Egypt 80. Sólovou hudební kariéru pak započal v roce 1986, kdy zformoval doprovodnou kapelu The Positive Force. Prvním albem byla v roce 1995 deska Femi Kuti, následovaná o čtyři roky později nahrávkou Shoki Shoki. Počátkem milénia vydané album Fight for Win definitivně potvrdilo Femiho vystoupení ze stínu svého otce. Na albu Kuti spolupracoval s hiphopovými osobnostmi jako Mos Def, Common nebo Jaguar Wright.

Femi Kuti byl za svou hudební kariéru čtyřikrát nominován na cenu Grammy v kategorii World Music. Pražský koncert proběhne v rámci Kutiho světového turné, které čítá více než čtyřicet koncertů. Praha je jedinou zastávkou turné ve střední Evropě.