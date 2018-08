V pražském rybníku uhynulo kvůli teplu a suchu zhruba 150 kilogramů ryb

Praha V pražském Čimickém rybníku hynou ve velkém ryby. V období od 23. do 30. července v něm uhynulo zhruba 150 kilogramů ryb. Důvodem jsou nadměrně vysoké teploty a sucho, což způsobuje nedostatek kyslíku. Do rybníka pracovníci Lesů hlavního města Prahy umístili čerpadlo, aby mírnili následky. Riziko hrozí i na dalších vodních plochách. Informoval o tom Václav Nejman z organizace, která má vodní plochy ve správě.

„Dokážeme pouze zmírňovat následky plynoucí z tepla a sucha právě využitím čerpadla, které nabírá vodu z rybníka a rozstřikuje ji na vodní hladinu. Tím dochází alespoň k lokálnímu okysličení vody,“ uvedl Nejman.



Zcela zabránit úhynu ryb podle Nejmana nelze a jediné, co by situaci zvrátilo, by byl dlouhotrvající slabý déšť a s ním spojené ochlazení. Vzhledem k tomu, že nadprůměrně teplé počasí má v Česku vydržet do konce srpna, zlepšení situace neočekává.

Problémem jsou pro ryby teploty vody, při kterých se ve vodě hůře rozpouští kyslík, hranicí je 26 stupňů Celsia. Rozpouštění kyslíku dále ovlivňuje tlak vzduchu nad hladinou.

„S ohledem na současnou situaci, kdy jsou průtoky v potocích na minimech a hlavní město sužují vysoké teploty, hrozí riziko úhynu na všech vodních plochách. Prozatím jsme však úhyny ryb v rozsahu, k jakému došlo na Čimickém rybníce, nezaznamenali,“ uvedl Nejman.

Mezi nejodolnější ryby patří karasi a líni, dobře zvládají aktuální podmínky i kapři nebo štiky. Naopak hůře snášejí vysoké teploty okouni a candáti. Lososovité ryby, například pstruzi a siveni, jsou ke změnám velice citlivé a ze všech ryb jsou podle Nejmana nejvíce ohrožené.

Současný stav způsobilo i počasí v minulých třech letech, které bylo teplé a suché, což vedlo ke snížení hladiny spodních vod. Spodní voda obvykle plní roli zásobárny pro potoky a řeky. Do vodních nádrží tak přitéká méně vody, což snižuje proudění vody a tím i její okysličování.