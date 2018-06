V případu zabitého Filipínce okresní prokurátor pochybil, vazbu pro útočníka měl navrhnout hned

BRATISLAVA Okresní prokurátor na Slovensku pochybil, když hned nenavrhl vazbu pro zadrženého útočníka, jenž v květnu v centru Bratislavy napadl a vážně zranil Filipínce. Informovala o tom ve čtvrtek slovenská prokuratura, která případ prověřovala. Útočníka poslal soud do vazby po medializaci případu až tento týden a až poté, co cizinec zraněním v nemocnici podlehl.

Šestatřicetiletého Filipínce Henryho Acordu, který několik let na Slovensku žil a pracoval, na jedné z bratislavských ulic silně kopl do hlavy útočník z jihu Slovenska. Reagoval tak na to, že se Filipínec snažil chránit ženy před obtěžováním.



Případ vyvolal odmítavé reakce veřejnosti, kvůli zabití cizince se do křížku dostali slovenská prokuratura a politici. Generální prokuratura po prozkoumání postupu okresního prokurátora také uvedla, že vůči němu bude vyvozena zodpovědnost.

Podle záběrů z bezpečnostních kamer osmadvacetiletý Slovák bezvládné tělo Filipínce fotil a dal si na něj nohu. Svědkyně incidentu listu Nový čas řekla, že útočník cizince napadl také slovně a zmiňoval jeho rasu.

Acordova rodina přijala nabídku slovenské ministryně vnitra Denisy Sakové na přepravu těla Filipínce do vlasti letadlem slovenské vládní letky.

Loni se na Slovensku terčem útoku stal student tmavé pleti, podle policie byl útok rasově motivovaný. Předloni slovenské ministerstvo vnitra zase upozornilo na rostoucí počet útoků na muslimky na Slovensku, byť muslimská komunita v zemi není početná.