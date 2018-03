V prvních pěti hodinách odvolilo v Itálii 19,4 procent voličů, čas mají do 23:00

ŘÍM V prvních pěti hodinách odvolilo v italských parlamentních volbách 19,4 procent oprávněných voličů. Průběžná volební účast bude zveřejněna ještě v 19:00 SEČ a konečný údaj po uzavření volebních místností ve 23:00 SEČ, informoval deník La Stampa.

Někteří voliči čekali před volebními místnostmi až hodinu a posléze je zaskočil složitý ověřovací proces, napsala agentura AP. V sicilském Palermu se přes noc muselo vytisknout znovu 200 tisíc hlasovacích lístků a volební místnosti se otevřely se zpožděním.



O přízeň italských voličů se uchází tři hlavní politické bloky: favorizovaná středopravá koalice, jíž vévodí 81letý expremiér Silvio Berlusconi, strany levého středu a populistické Hnutí pěti hvězd. Analytici odhadují, že žádný z uvedených bloků nezíská parlamentní většinu a volby skončí patem.

V sicilském Palermu muselo být přes noc znovu vytištěno 200 tisíc volebních lístků, protože sem byly doručeny špatné. Palermské volební místnosti otevřely s několikahodinovým zpožděním. Odstupující předseda italského Senátu a zároveň menší levicové strany Rovní a svobodní Pietro Grasso na twitteru napsal, že takové chyby a zpoždění jsou „nepřijatelné“. Podle agentury ANSA je možné, že výsledek voleb bude napaden u soudu.

Předvolební debatě dominovala témata migrace a ekonomické situace. Doprovázela ji, napsala agentura AP, neofašistická rétorika a násilí namířené proti migrantů. To vyvrcholilo ve středoitalském městě Macerata, kde minulý měsíc neúspěšný kandidát Ligy severu, která je členem středopravé koalice, postřelil šest cizinců černé pleti.

„Předvolební kampaň byla složitá a odporná, nelíbila se mi ani rétorika strany, kterou jsem volil (vládnoucí levicová Demokratická strana). Ale je to strana, jejíž návrhy se nejvíce blíží tomu, co si myslím. Nelíbí se mi, že se šíří nenávist (proti migrantům). Nemá to smysl - přece nemůžeme střílet na lodě a stavět zdi,“ řekl agentuře AFP při odchodu z volební místnosti v Římě 24letý kadeřník Mirko Canali.

„Musíme najít své místo v Evropě, smlouvy (s EU) nám uškodily stejně jako Řecku. Matteo Salvini (šéf protimigrantské a euroskeptické Ligy severu) bude premiérem, který Itálii dostane mezi hlavní evropské hráče,“ uvedla 62 Graziella Costagliaová, důchodkyně z Benátek.

„Hnutí pěti hvězd je jediná politická síla, která dokáže sanovat státní pokladnu a bojovat proti zbytečným výdajům i daňovým únikům,“ odůvodnil svůj hlas 29letý Alberto Rossi z Říma. Novinář Andreas Pirelli uvedl, že minulý rok dosáhly daňové úniky výše 120 miliard eur (3 biliony Kč).

„Vždycky jsem volil (Silvia) Berlusconiho, protože si to přál můj otec. Tentokrát jsem ale dal hlas Hnutí pěti hvězd na protest proti stranám, které vždycky kradly,“ vysvětlil 24letý pekař Francesco Tagliavini z Říma.

Volební místnosti se otevřely v 7:00. Přes 46 milionu oprávněných voličů může volit do 23:00. Italové v zahraničí už volili poštou. První povolební odhady se očekávají ihned po uzavření volebních místností.