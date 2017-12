V Rakousku u slovenských hranic vybuchl plynový terminál. Jeden mrtvý, 18 zraněných, zasahovaly vrtulníky

BAUMGARTEN AN DER MARCH / PRAHA Exploze plynového terminálu ve východorakouské obci Baumgarten an der March poblíž slovenských hranic si v úterý vyžádala jednoho mrtvého a 18 zraněných. Podle agentury APA o tom informovala mluvčí regionálního Červeného kříže. Následný požár byl uhašen. Společnost Eustream provozující slovenský plynovod podle agentury Reuters informovala, že kvůli požáru byl uzavřen tranzit plynu do Rakouska přes Slovensko.

Výkonný ředitel Českého plynárenského svazu Jan Ruml řekl, že havárie nebude mít vliv na dodávky plynu do Česka. Exploze měla podle prvních zjištění policie patrně technické příčiny.nezvěstném. Na místo se sjelo několik hasičských vozů, přivolány byly sanitky i záchranářské vrtulníky. Rakouská média se mezitím shodují na tom, že neštěstí si vyžádalo jednoho mrtvého a nejméně 18 zraněných. Podle APA bylo 17 lidí zraněno lehce a jeden člověk vážně.



Server oe24.at přitom původně s odvoláním na policii psal o 60 zraněných, společnost Gas Connect o čtyřech zraněných a jednom nezvěstném. Na místo se sjelo několik hasičských vozů, přivolány byly sanitky i záchranářské vrtulníky. Hasiči měli na místě 240 mužů.

Policie na twitteru informovala, že příčina exploze byla technického rázu. Podrobné vyšetřování příčin je však teprve na začátku.

Operátor zařízení mezitím potvrdil, že požár už byl uhašen. „Zařízení bylo kontrolovaným způsobem zastaveno a je mimo provoz,“ řekl APA mluvčí společnosti Gas Connect Armin Teichert.

Slovenská plynovodní společnost Eustream přerušila přepravu plynu do Rakouska. „V důsledku události v Rakousku... jsme upravili tranzitní režim naší sítě, abychom plně zajistili její bezpečnost a přerušili jsme tranzit do Baumgartenu,“ uvedl mluvčí společnosti Eustream.

Výbuch otřásl zařízením nedaleko hraniční řeky Moravy ráno. V 8:45 došlo k explozi a požáru, citovala agentura DPA policejního mluvčího. Okolí je uzavřeno. Podle provozovatele zařízení, společnosti Gas Connect, v areálu pracovalo zhruba 50 lidí.

Ze vzduchu si obrázek o situaci udělala s pomocí vrtulníku i policie, potvrdil regionální policejní mluvčí Heinz Holub. Nejméně jednoho člověka s popáleninami přepravil do vídeňské všeobecné nemocnice vrtulník záchranné služby.

Baumgartenský terminál je důležitým skladištěm a uzlem pro distribuci zemního plynu přicházejícího do Rakouska z Ruska a Norska. S roční kapacitou 40 miliard kubických metrů je toto zařízení, uvedené do provozu v roce 1959, jedním z hlavních plynových středisek střední Evropy, napsala agentura AFP. Z 51 procent ho kontroluje rakouská energetická skupina OMV. Podle agentury APA se tu odehrává přejímání, měření a zkoušení plynu z Ruska, Norska a dalších zemí a je tu připravován pro další transport.

Výkonný ředitel Českého plynárenského svazu Jan Ruml řekl, že havárie nebude mít na dodávky plynu do Česka vliv, nehrozí podle něj ani zdražení komodity. „Od roku 2013, kdy byl uveden do provozu plynovod Opal, je největším vstupním místem plynu do České republiky Hora Svaté Kateřiny u bývalé východoněmecké hranice. Plyn tak dnes teče obráceně než dříve,“ dodal. Mluvčí Eustream potvrdil, že havárie nebude mít dopad na dodávky zemního plynu ani na Slovensko.