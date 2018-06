V Říčanech se žije nejlépe. Máme aktivní občany a mladí tu chtějí žít, míní starosta Kořen

PRAHA Nejlépe se v Česku žije v Říčanech, nejhůře v Orlové, tedy alespoň podle studie kvality života. A zatímco v Říčanech jsou na výsledek pyšní a vypočítávají plusy, v Orlové nesouhlasně kroutí hlavou.

Nejnižší kvalita života je v Orlové, tedy alespoň podle společnosti Obce v datech, která spolupracovala s poradenskou firmou Deloitte.

Toto tvrzení ovšem ovšem zaskočilo orlovského starostu Tomáše Kuču. „Vůbec netuším, co to je,“ divil se výsledkům. „Ve zprávě bylo, že v naší obci máme špatné ovzduší, což je ale ovlivněno okolními vesnicemi, za to my nemůžeme,“ řekl Kuča serveru Lidovky.cz. „V Orlové ani není žádná továrna, která by negativně ovlivnila kvalitu ovzduší,“ podotkl. „Celou situaci budeme teprve analyzovat, vůbec nevíme, jak jsme se tam dostali,“ kroutil hlavou starosta Kuča.

ORLOVÁ Orlová je slezské město v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji, 18,7 km východně od Ostravy. Žije zde přibližně 29 tisíc obyvatel.

Filip Neterda, hlavní partner Deloitte, nabízí ale jinou verzi příběhu. „Orlová se zapojit nechtěla, starosta byl obeznámen, ale odmítl,“ prohlásil Neterda. „Celé to spočívalo v tom, že jsme vzali veřejná data obcí a následně jsme je oslovili, zda se k tomu chtějí vyjádřit i jejich občané a starosta. Orlová to odmítla, ale i přes nezapojení to nemělo žádný dopad na výsledek celé analýzy,“ sdělil Neterda serveru Lidovky.cz. „Zveřejněné indexy a analýzy byly provedeny precizně a vše bylo hodnoceno objektivně.

Index kvality životy byl podle Deloitte sestaven na základě zhruba tří desítek proměnných. Jsou mezi nimi úroveň zdraví, životního prostředí a dostupnosti zdravotní péče, podmínek pro práci, bydlení a vzdělání nebo mezilidské vztahy. „U obcí hrála hlavně faktor pospolitosti občanů města,“ řekl Neterda.

ŘÍČANY Město Říčany se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, při hranici hlavního města Prahy zhruba 20 km jihovýchodně od jejího centra. Žije zde přibližně 15 tisíc obyvatel. Říčany protéká Rokytka a Říčanský potok, na jeho toku se ve městě nacházejí rybníky Marvánek a Mlýnský rybník. Říčany prochází železniční trať 221 z Prahy do Benešova.

Ze srovnání ukazatelů kvality života vychází z českých měst naopak nejlépe Říčany. Podle starosty města Vladimíra Kořena jde především o ocenění „úžasných a aktivních“ obyvatel, kteří se do chodu města hojně zapojují. „Máme perfektní sociologickou strukturu, což je rozdíl oproti městům na severu Čech a Moravy,“ řekl Kořen serveru Lidovky.cz. „Další atraktivita Říčan tkví v blízkosti hlavního města Prahy a zároveň přírody,“ mínil.



Říčany mají jeden z největších indexů přírůstku obyvatelstva v Česku, což si Kořen vysvětluje hlavně ideálem vychovávat děti v klidném prostředí. „Mladé páry chtějí zakládat rodinu a vychovávat své děti v rodinném domě a hlavně v klidném prostředí, což anonymní město jako je Praha nemůže nabídnout,“ řekl Kořen. „Dalším faktorem je oproti Praze levnější dostupnost bydlení,“ komentoval výsledky Kořen.

Vladimír Kořen, starosta města Říčany, SNK Klidné město

Nevýhody města vidí starosta hlavně v dopravě. „Ležíme na křižovatce a doprava tady často kolabuje. Dostavba pražského okruhu je klíčová a zcela zásadní pro kvalitu života místních obyvatel,“ řekl Kořen. „Ve městě se také protínají zájmy developerských skupin, což pro nás znamená dost velkou zátěž z hlediska budování občanské infrastruktury,“ dodal starosta. Podle indexu sestaveného společností Obce v datech vyplývá, že Říčany se potýkají také s vysokou mírou nehodovostí a malým počtem základních a mateřských škol, naopak se pyšní dostupností lékařů a lékárníků.

Prvenství nám přinese hrdost

Vysoká nehodovost podle Kořena souvisí s provozem dálnice D1, což se dá ovlivnit velice těžko. „S dostupností lékařů jsme na tom podstatně lépe než ostatní města. Máme zde spoustu specialistů,“ komentuje Kořen výsledky analýzy. V Říčanech jsou dvě gymnázia a podle slov starosty se obec pracuje na novém projektu, který připravuje novou základní školu s kapacitou kolem 500 dětí.

„Prvenství v tomto projektu městu přinese hlavně hrdost našich skvělých občanů, spolků a sdružení,“ komentoval Kořen výhru Říčan. „Je důležité, že za jejich velkou snahu přišlo nějaké ocenění a dodá jim to energii na další práci, která nás čeká,“ dodal starosta.

Na nejvyšších příčkách žebříčku jsou kromě Říčan další obce z okolí hlavního města, Praha je na druhém místě. Vysoko jsou i některé jihočeské obce nebo Brno a další obce na jihu Moravy.