Zemřel vůdce mormonů Thomas Monson. V církvi s 16 miliony věřícími působil půl století

NEW YORK V americkém Salt Lake City v noci na dnešek zemřel ve věku 90 let vůdce mormonů Thomas Monson, který náboženskou organizaci oficiálně zvanou Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů řídil od roku 2008. Oznámil to mluvčí mormonů Eric Hawkins. V církvi, k níž se hlásí téměř 16 milionů věřících po celém světě včetně České republiky, působil Monson padesát let.

Mormonský vůdce se podle agentury AP ve své církevní práci soustředil na humanitární projekty a prosazoval transparentnost v činnosti církve. Byl odpůrcem homosexuálních sňatků, ale povzbuzoval věřící k otevřenosti a citlivosti vůči lesbám a gayům. Hodně cestoval po světě, kde promlouval k členům církve a navštěvoval mormonské svatyně.



Jméno Monsonova nástupce v čele církve nebylo dosud oznámeno. Podle AP se jím zřejmě stane třiadevadesátiletý Russell Nelson.



Mormonská církev byla založena v roce 1830 v americkém státě New York. Československá vláda uznala mormony v roce 1929, kdy byla v Praze založena první misie. Komunistický režim církev v roce 1950 zakázal, po 40 letech byla její činnost obnovena.