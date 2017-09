Rozhodne se o nezávislosti Kurdistánu. V Iráku začalo referendum

IRBÍL V severním Iráku v pondělí začalo hlasování v referendu o nezávislosti Kurdů. Očekává se, že lidé se pro nezávislost vyjádří. Výsledek nebude závazný, ale poskytne současnému vedení iráckých Kurdů mandát k vyjednávání o odtržení iráckých kurdských oblastí s Bagdádem a okolními státy.

Hlasování začalo v 07:00 SELČ a skončit má v 17:00 SELČ. Výsledek by měl být vyhlášen do 72 hodin. Hlasovat mohou všichni registrovaní občané vymezených oblastí, a to jak Kurdové, tak ostatní. Jedinou podmínkou je, že jim musí být nejméně 18 let. Hlasování se koná přesto, že kurdský prezident Masúd Barzání čelil mezinárodnímu tlaku, aby referendum odvolal.



Proti hlasování je vláda v Bagdádu i země, které mají také silnou kurdskou menšinu, jako Turecko a Írán. Írán už v neděli vyhlásil zákaz přímých letů do iráckého Kurdistánu, Bagdád požádal země, aby přerušily přímé obchodování s ropou s iráckým autonomním Kurdistánem. Vyzval také Barzáního vládu, aby centrálním úřadům předala kontrolu nad mezinárodními letišti na území autonomie a pohraničními posty s Íránem, Tureckem a Sýrií.

Turecké ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že Ankara využije všech prostředků mezinárodního práva, pokud výsledek pondělního referenda bude pro Turecko znamenat ohrožení. Tureckým občanům žijícím v kurdských autonomních provinciích v Iráku úřad důrazně doporučil, aby odjeli do Turecka, pokud jejich přítomnost v Iráku není nezbytná.