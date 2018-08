‚V SPD jsou zvyklí lhát, až se jim od pusy práší.‘ Piráti chtějí podat na hnutí trestní oznámení kvůli obvinění z vandalismu

Ach jo, opravdu tohle musíme řešit? Bohužel se nedá svítit, představitelé SPD si až příliš zvykli, že mohou lhát, až se jim od pusy práší. Ostatně co jiného jim zbývá, když neumí pozornost získat pozitivním programem.



Od vandalismu se distancujeme. Samozřejmě s ním nemáme nic společného a představa, že by bylo trhání billboardů naší předvolební strategií, je skutečně úsměvná.



No nic, podáme holt trestní oznámení (i když by si je zasloužili ob tejden). Ať pánové z SPD vysvětlí policii, o co opírají své divoké teorie.