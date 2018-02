Přes 500 mrtvých civilistů za týden, z toho 120 dětí. Organizace spočítala oběti ‚Asadových‘ náletů

PRAHA Syrské vládní síly dál intenzivně bombardují povstalci ovládaný region východní Ghúta u Damašku. Uvedla to v sobotu exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v Sýrii dlouhodobě monitoruje. Podle jejích údajů bylo při nočních náletech zabito dalších nejméně 21 civilistů. Nálety si od neděle podle SOHR vyžádaly životy více než 500 civilistů, včetně nejméně 120 dětí.

Turecko před sobotním hlasováním v Radě bezpečnosti OSN o rezoluci žádající příměří v Sýrii vyzvalo mezinárodní společenství, aby řeklo „stop masakru“, který páchá režim syrského prezidenta Bašára Asada ve východní Ghútě.



„Dnes (v sobotu) se bude v RB OSN hlasovat o zastavení útoků a umožnění dopravy pomoci civilistům (ve východní Ghútě). Svět musí jednohlasně říci: zastavte ten masakr!“ citovaly agentury z prohlášení mluvčího tureckého prezidenta Ibrahima Kalina na jeho twitterovém účtu. Turecko je jedním z hlavních podporovatelů boje povstalců s cílem svrhnout režim syrského prezidenta Bašára Asada.

Armáda syrského prezidenta zahájila bombardování oblasti minulou neděli. Syrská vláda a její spojenec Rusko odmítají obvinění, že bombardování je zaměřeno na civilisty. Tvrdí, že si povstalci z místních dělají živé štíty.

Rada bezpečnosti OSN by měla v sobotu hlasovat o rezoluci požadující příměří v Sýrii. To je podle zvláštního zmocněnce OSN pro Sýrii Staffana de Mistury jedinou cestou, jak umožnit do regionu dovézt humanitární pomoc. Tu zoufale potřebuje na 400 000 civilistů, kteří v oblasti žijí v obležení a trpí nedostatkem potravin a léků.