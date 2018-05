V Trevíru odhalili téměř šestimetrovou sochu Karla Marxe, čínský dar budí rozpaky

BERLÍN/TREVÍR Socha Karla Marxe v nadživotní velikosti byla v sobotu po poledni odhalena v Trevíru na západě Německa, kde se tento filozof a teoretik komunismu přesně před 200 lety narodil. Téměř čtyřapůlmetrové dílo, které městu darovala Čína, přitahuje značnou pozornost a budí velké kontroverze.

Odhalení monumentu, jenž váží 2,3 tuny, přihlíželo v historickém centru Trevíru mnoho stovek lidí, kteří opakovaně tleskali projevům politiků. Během proslovů se ale zároveň prakticky nepřetržitě ozýval pískot skupiny protestujících, kteří skandováním upozorňovali na to, že si komunismus vyžádal nesčetné miliony životů.



Městem, v němž na pořádek dohlíží řada policistů, také dopoledne prošel tichý pochod za oběti komunismu.

Názor na bronzové dílo, které i s podstavcem měří 5,5 metru, dělí obyvatele Trevíru už dlouho. „Přijde mi to dobré, zajímavé. Takový památník Karla Marxe tady v Trevíru ještě nemáme. Je to důležitý politický myslitel, a to by mělo být někde ve městě vidět,“ řekl zdejší student Alexander, podle něhož Marxovy spisy výrazně ovlivnily vývoj lidstva za poslední dvě století.

Opačný názor vyjádřil důchodce Siegfried. „Nezapadá to do dnešní doby. Je to příliš velké, okázalé. Řekl bych, že jde jen o to nalákat sem čínské turisty,“ poznamenal v narážce na to, že do města u hranic s Lucemburskem ročně směřuje kolem 50.000 turistů z Číny.

Původní návrh musel být zmenšen

Socha slavného čínského umělce Wu Wej-šana měla původně i s podstavcem měřit 6,3 metru, ale to se ukázalo jako příliš. Trevír se proto s autorem dohodl, že dílo bude o něco menší. Město se také rozhodlo, že poblíž sochy instaluje informační tabulku, která Marxe, jeho dílo a vliv zařadí do historických souvislostí.

Ani to ale neobměkčilo kritiky, jimž vadí i to, že Trevír přijal dar autoritářského režimu. Socha proto byla po cestě z Číny uložena na neznámém místě a později nepřetržitě střežena bezpečnostní službou. Po sobotním odhalení už ale bude bez dozoru.

Monument zobrazuje Marxe s nakročenou levou nohou, v jedné ruce pak duchovní otec komunismu třímá knihu, druhou rukou si přidržuje kabát. Za nejdůležitější ale čínský umělec Wu považuje Marxův odhodlaný pohled. Podstavec díla má tvar pětiúhelníku, který směřuje do měst, jež jsou nejvíce s Marxovým životem spojena - do centra Trevíru, Kolína nad Rýnem, Paříže, Bruselu a Londýna.

Marx se v Trevíru narodil 5. května 1818 a strávil tam prvních 17 let svého života. V rámci oslav připomínajících narození autora Kapitálu a Komunistického manifestu se ve městě uskuteční několik výstav i stovky kulturních akcí.

Trevír také v posledních měsících zaplavily suvenýry s Marxovou podobiznou. Na odbyt jde podle prodejců vše, včetně kasiček na spoření s nápisem ‚Můj vlastní kapitál‘, keksů ve tvaru hlavy teoretika komunismu nebo třeba gumových kaček s plnovousem intelektuála, které třímají Kapitál. Nejslavnější kritik kapitalismu tak podle všeho zcela nechtěně přispívá k dobrému fungování zdejší tržní ekonomiky.