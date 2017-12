V závěru roku se utkají ženatí se svobodnými

SUDICE (Moravskoslezský kraj) Advent a doba vánoční patří mezi nejkrásnější období každého roku. Zvláště pak pro děti. V naší obci k tomuto období patří hned několik akcí a nevím, jestli jsme letos něco vymysleli jinak. Ona každá akce většinou vypadá jinak, než ji plánujeme, ovšem je důležité, aby na ni přišli správně zapálení lidé.

K začátku Adventu patří v naší obci setkání se seniory. Je to hudební odpoledne doprovázené většinou slovem i písní či vystoupením dětí ze základní školy. Je to poděkování našim starším spoluobčanům za práci, kterou pro obec odvedli, když my jsme ještě byli malí. Součástí je i rozsvícení vánočních stromů v parku na náměstí, po skončení akce svítí našim seniorům na cestu domů. Následuje Mikuláš v kostele svatého Jana Křtitele. Mikuláš chodí za dětmi do kostela pravidelně každý rok. Povídá si s nimi o životě svatého Mikuláše a poté k němu děti po jednom přistupují a říkají mu modlitby, koledy či básničky, za které dostávají sladkou odměnu. Již několik let plním tuto povinnost sám a někdy mám sebou i nějakého krásného Anděla.

Na zlatou neděli, letos ovšem na stříbrnou, se setkáváme v Sudicích na Náměstí v parku, kde máme rozsvíceno několik živých vánočních stromů, pod kterými si zazpíváme koledy. Rozdává se jmelí, dětem prskavky, čaj nebo se prodává svařené víno. Lidé si tak v předvánočním shonu navodí krásnou společnou vánoční atmosféru. Schází se nás tak kolem stovky nadšenců pro tuto skvělou akci.

No a po Vánocích se je třeba začít hýbat, takže si naše spolky ve spolupráci s obcí přichystaly jako každý rok něco ke sportování. Bývá šipkařský turnaj pro děti i dospělé, veřejné bruslení, hokejový zápas – v případě příznivého mrazivého počasí se uskuteční na přírodním kluzišti v obci, jinak zajíždíme společně s obcí Rohov do Kravařské Buly arény. V závěru roku se pak ještě odehraje fotbalové utkání ženatých proti svobodným a jsme na prahu Nového roku.

Pro obec tyto akce nejsou vůbec nákladné, maximálně se vydá pár tisíc korun za pronájem ledové plochy, jinak to jsou stovkové položky. A co bych si přál pod stromeček? Hlavně zdraví. Zdraví pro všechny, protože když budeme zdraví tak pak vše dokážeme udělat vlastními silami.