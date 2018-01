VIDEO: Zeman je Putinova coura, křičela polonahá sextremistka Femen. Ochranka prezidenta odvedli

PRAHA Volba nového prezidenta má první skandál. Prezident Miloš Zeman v pražských Stodůlkách napoprvé neodvolil, protože se tam vyběhla směrem k němu a svlékla do půli těla aktivistka hnutí Femen. Ochranka odvedla Zemana pryč a ženu zadržela. Pak se Zeman vrátil a prohlásil, že jde údajně o členku aktivistického hnutí Femen.

Zeman se po chvíli do místnosti vrátil a odvolil. Ženu vyslýchala policie v jedné ze školních místností. Prezident řekl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která napadla i papeže.



Případ bude řešit pražská policie. Bude muset prověřit, zda žena spáchala přestupek, nebo trestný čin.



„Ukrajinská sextremistka Angelina Diashová zaútočila ve volební místnosti v Praze během hlasování stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Sextremistka křičela „Zeman - Putinova coura“, stejná slova měla na své nahé hrudi. Zeman je nejjasnějším představitelem Kremelského bordelu spolus dalšími zkušenými politickými prostitutkami jako Donald Trump, Gerhard Schröder, Pedro Agramunt, Sarah Wagenknehtová, Silvio Berlusconi, Igor Dodon and Marie Le Penová. FEMEN varuje český lid, že volbou věčně opilého prostituta Zemana dávají svůj hlas jeho kremelskému pasákovi Vladimiru Putinovi,“ stojí v prohlášení organizace Femen.

Ochranka prezidenta Zemana vynáší ženu ven z místnosti.

21letá aktivistka po otci Angolanka, po matce Ukrajinka

Jednadvacetiletá Angelina Diashová je členkou aktivistické skupiny Femen. Po otci je Angolanka, po matce je Ukrajinka. Studovala psychologii v Kyjevě. Policisté ji přímo na místě zabalili do deky a do místnosti se vrátili pro její kabát a malou kabelku. Poté ji naložili do auta a z místa odvezli.

„Žena na sebe poprvé upozornila ještě před příchodem prezidenta. Od novinářů si nechávala tlumočit pokyny volební komise. Nerozuměla totiž, kde se může a naopak nesmí v době přítomnosti současné hlavy státu pohybovat,“ popisuje zpravodajka serveru Lidovky.cz Šárka Kabátová, která byla na místě v době incidentu přítomna.



Poté se Diashová na chvíli ukryla do pozadí. V momentě, kdy Zeman vytahoval ze své peněženky občanský průkaz, si svlékla košili, vyběhla zpoza jednoho sloupu a předskočila před prezidenta. Část Zemanovy ochranky ji vzápětí okamžitě povalila na zem. „Chvíli ji drželi, kopala nohama a vykřikovala pořád to samé,“ říká Kabátová.

„Bylo vidět, že je Zeman vyděšený“

Ostatní členové prezidentské ochranky Zemana mezitím odvedli z místnosti. „Bylo vidět, že je vyděšený. Vzhledem k jeho zdravotním potížím s nohama navíc nebyl schopný rychle odejít, proto ho podepírali a odváděli směrem k východu,“ líčí reportérka Lidovky.cz s tím, že právě kvůli prezidentově obtížím se volba uskutečnila vůbec poprvé v přízemí tamní základní školy.

Zatímco zástupci volební komise a ostatní novináři byli událostí překvapeni a nechápali, co se děje, prezident se chvíli na to do místnosti vrátil a s úsměvem ve tváři odvolil.