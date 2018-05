‚Váleční piloti jen plnili rozkazy.‘ Pirát Pikal neobratně vysvětloval návrh vyznamenání pro Sýse

Rozhovor s Vojtěchem Pikalem v pondělních LN LN Berete na sebe jako předseda podvýboru pro přípravu návrhů pro státní vyznamenání skutečnost, že se na soupisku dostal básník Karel Sýs? Je to moje osobní selhání. Moje zodpovědnost, stejně jako zodpovědnost každého člena podvýboru je lustrovat si všechna jména ze seznamu. Je pravda, že jsem tomu měl asi dát větší váhu. LN Selhání jste vysvětloval tím, že jste neměl čas, protože jste v čele sněmovny zaskakoval za Radka Vondráčka (ANO). Jaký to mělo vliv? Kdybych měl ten čas předtím, tu minimálně hodinu a půl, tak bych ji věnoval tomu, že bych si ten seznam znovu prošel. To jsem si plánoval. LN Myslíte, že byste tuto kontroverzi odhalil? Minimálně bych byl schopen předat kolegům informaci o nominovaných a kdo je třeba kontroverzní. LN Máte vymyšlenou nějakou novou proceduru, aby se to už neopakovalo? Budu do budoucna seznam předkládat k připomínkování nějakému širšímu publiku. Asi straníkům to někde hodím na fóru nebo tak.



Rozhovor s Vojtěchem Pikalem vedla Kateřina Kolářová.