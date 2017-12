Plán na zničení parlamentu a sci-fi podle Kinga. Na seriálové jednohubky vám stačí volný den

Praha Jeden den někdy stačí na to, aby se divák stačil ponořit do seriálového světa a zároveň se z něj pln dojmů na konci i vynořit. Server Lidovky.cz vám nabízí čtyři tipy na jedno příjemně strávené odpoledne na gauči.

Válečná generace (Naše matky, naši otcové)

3 x 90 min, 90 % na ČSFD

V Berlíně se v roce 1941 na silvestrovském večírku sejde pět přátel. Slíbí si navzájem, že se další Vánoce všichni znovu srazí na stejném místě, protože tou dobou už určitě bude po válce. Wilhelm je uhlazený mladý důstojník, jehož úspěchy se rodina chlubí na večírcích. Jeho bratr Friedhelm je naopak citlivý intelektuál se zájmem o literaturu a do války vyráží poprvé. Cílem bratrů je východní fronta, kde zatím Němci zašlapávají ruská vojska do bahna…

Charlotte, zamilovaná do Wilhelma, sní o tom, že bude zdravotní sestřičkou. Největší touhou Grety je zase prorazit jako zpěvačka a přiblížit se svému idolu, němeci obdivované Marlene Dietrichové. Poslední z přátel, Viktor, je židovského vyznání a cítí, jak se nad ním stahují mračna. Není však schopen přesvědčit své rodiče, aby opustili Německo.

Oceňovaná německá minisérie podává působivé svědectví z druhé strany barikády.





Až tam nezbyl žádný (Deset malých černoušků)

3 x 60 min, 85 % na ČSFD

Je rok 1939 a na odlehlý Černochův ostrov poblíž britského Devonu pozve neznámý člověk deset lidí. Všichni mají pochybnou minulost a černá tajemství, ale navzájem se neznají. Jeden po druhém začnou za záhadných okolností umírat. Vrah může být mezi nimi, ale když už se všem zdá, že vraha mají, záhy je to právě on, kdo zemře. Nedobrovolnými návštěvníky ďábelského ostrova zmítá paranoia. Kdo je tedy vrahem? A komu se jeho řádění podaří přežít?

Seriál britské BBC přímo vychází z knihy Deset malých černoušků spisovatelky Agathy Christieové. Jako soudce Wargrave v seriálu zazářil herec Charles Dance, kterého diváci mohou znát třeba jako Tywina Lannistera ze seriálu Hra o trůny.

11.22.63

8 x 70 min, 83 % na ČSFD

Kdybyste měli možnost změnit minulost, udělali byste to? Jake Epping (James Franco) je poměrně nudný středoškolský profesor. Jednoho dne ho navštíví jeho přítel Al s informací, že má přístup k časovému portálu do roku 1960. Dá Jakeovi jedinečnou příležitost změnit osud jeho kamaráda Harryho, kterému jeho otec vyvraždil celou rodinu. Co víc, Jake může ještě jednou zasáhnout do chodu času a odvrátit jednu z největších tragédií amerických dějin – atentát na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Jenže čím blíže jste jejímu ovlivnění, tím více se tomu minulost brání…

Minisérie vznikla na motivy knihy Dallas 63 spisovatele Stephena Kinga. Do producentského křesla usedl i režisér J. J. Abrams.





Střelný prach

3 x 59 min, 74 % na ČSFD

Londýn v roce 1605 není zrovna pěkné místo. Protestanstská anglie nemá katolíky zrovna v lásce a pronásleduje je na každém kroku. Katolíci prchají skrze špinavé ulice města, kde se rozmáhá chudoba a nemoci. Jeden z nich, Robert Catesby (Kit Harrington), se tomu rozhodne učinit přítrž. Vymyslí plán, jehož cílem není nic menšího, než vyhodit do povětří britský parlament a zabít krále Jakuba I. Stuarta. Spolu s Guyem Fawkesem (Robert Cullen) se Robert Catesby pouští do náročných příprav.

Hlavní roli v seriálu si zahrál Kit Harrington, zkterého diváci znají jako Jona Sněha ze seriálu Hra o trůny. Jeho přítelkyní je Liv Tylerová, Arwen z filmové ságy Pána prstenů.