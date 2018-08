Námořní válka o mušle svatého Jakuba. Mezi Brity a Francouzi létaly kameny i dýmovnice

LE HAVRE/PRAHA Úterní noc byla v kanálu La Manche značně vypjatá. Britské a francouzské rybářské lodě do sebe narážely a vzduchem létaly kameny. Vyústil tak dlouholetý konflikt rybářů z obou zemí ohledně přístup k mušlím svatého Jakuba, neboli hřebenatkám.

Francouzští rybáři byli značně v přesile. Jejich pětatřicet lodí vytlačilo pět britských rybářských plavidel ze Seinské zátoky u Normandie, která je tradičně bohatá na úrodu hřebenatek. Potyčka se odehrála asi 12 námořních mil od pobřeží v místech, kde britští rybáři mají povolení lovit celý rok.



Mušle svatého Jakuba sbírají rybáři pomocí vlečných sítí.

Jejich francouzské protějšky jsou však omezeny a mohou lovit pouze v období od 1. října do 15. května a obviňují tak Brity ze ztenčování zásob mušlí svatého Jakuba v moři. Požadují, aby platila stejná pravidla pro všechny rybáře lovící v kanálu La Manche.

„Francouzi navázali kontakt s Brity, aby jim zabránili v práci. Následně vznikla potyčka, došlo prý i na házení kamení z jedné lodě na druhou, ale nejsou žádní zranění,“ uvedl pro deník The Guardian šéf normandského rybářského svazu Dimitri Rogoff.

Podle něj téměř čtyřicítka francouzských lodí chtěla v nočním protestu zabránit v „drancování“ zdrojů. Záběry francouzské televize France 3 Normandie však ukázaly, nakolik se protest vyhrotil. Ve třech lodích byly díry, vzteklí rybáři házeli dýmovnice a křičeli nadávky na britské rybáře.

„Radíme všem stranám, aby se uklidnily. Některé lodě na videu totiž prováděly velice nebezpečné manévry,“ sdělil agentuře AFP šéf britské Národní federace rybářských organizací Barrie Deas. „Vznesli jsme stížnost u britské vlády a požadujeme ochranu našich rybářských lodí, které legálně loví. Situaci musíme vyřešit u jednacího stolu a ne na moři, kde se někdo může zranit,“ dodal.

Napětí mezi rybáři na obou stranách průlivu panuje již patnáct let a do povědomí místních vstoupilo již jako „hřebenatkové války“. Během posledních pěti let panovala dohoda, kterou však podle Rogoffa Francouzi letos zrušili, jelikož ji považují za neférovou.

„Pro Brity je to jako otevřený bar – loví, kdy chtějí, kde chtějí a jak moc chtějí,“ vysvětlil svou nespokojenost Rogoff. „My nechceme, aby přestali lovit úplně, ale aby alespoň počkali do 1. října.“ Podle něj jsou hřebenatky klíčovým produktem pro Normandii z ekonomického, ale i symbolického hlediska. Celou záležitost by prý mohl vyřešit brexit. Pokud by nedošlo k dohodě, byli by Britové vnímáni jako třetí strana a neměli by právo na přístup do vod blíže k Francii.