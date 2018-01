Válka v Donbasu urychlila šíření HIV na Ukrajině. Příčinou je intenzivní migrace

LONDÝN/PRAHA Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny vedl k intenzivnějšímu rozšíření viru HIV v zemi. Uvádí to článek britských výzkumníků publikovaný v odborném časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Příčinou je podle vědců intenzivní migrace.

Z Donbasu, kde proti sobě stojí jednotky ukrajinské armády a separatisté podporovaní Ruskem, se od vypuknutí konfliktu v roce 2014 vystěhovalo 1,7 milionu lidí. Za hlavní ohniska šíření viru HIV označuje studie povstalecká města Doněck a Luhansk, z nichž se nákaza šíří do velkých měst ve vnitrozemí, hlavně do Oděsy a Kyjeva.



Na Ukrajině je virem HIV nakaženo podle odhadů 220 tisíc lidí, z nichž polovina o svém stavu neví. Čtyřicet procent osob, u nichž bylo zjištěno onemocnění AIDS, se nachází v pokročilém stádiu choroby. Ukázalo se navíc, že léky užívané v Evropě mají na Ukrajině nižší účinnost.

Zatímco v 90. letech byly hlavní cestou přenosu injekční stříkačky narkomanů, nyní je to podle PNAS nechráněný pohlavní styk.