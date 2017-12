Vánoce jsou pro pražské záchranáře nejvytíženější. Zapíchnutá kost v krku je prý ale spíš zajímavost

PRAHA Pro pražskou zdravotnickou záchrannou službu jsou vánoční svátky nejvytíženějším obdobím. Loni na Štědrý den záchranáři řešili 371 událostí, což byl silný nadprůměr, o rok dříve ale řešili 286 případů, což byl podprůměrný počet. V kolísání počtu výjezdů se odráží počasí, sdělila tisková mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

„Zejména období vánočních svátků je z dlouhodobého hlediska pro záchrannou službu nejexponovanější období s největším počtem řešených událostí. V praxi představuje nárůst cca o deset procent proti dlouhodobému průměru,“ sdělila Poštová.

Skladba pacientů je podobná ostatním dnům v roce. Převažují lidé s onemocněním, které jim způsobilo poruchu dýchání či srdeční činnosti. Dále se záchranáři zabývají intoxikovanými osobami. Ve čtvrtině případů řeší úrazy.

S Vánoci je specificky spojován úraz zapíchnuté kosti v krku, podle Poštové to ale není tak běžný případ, jak by se mohlo zdát. Tyto případy se vyskytují, ale je to spíše zajímavost. „Z hlediska celkových čísel jde o problematiku zcela okrajovou v počtu malých jednotek událostí za den,“ dodala.

Pražská zdravotnická záchranná služba letos oslavila 160 let od založení. Zaměstnává 478 lidí, z nichž 214 je záchranářů, 92 řidičů a 33 lékařů. Celkem 40 operátorů denně přijme 600 až 700 hovorů.

Z dlouhodobého hlediska stoupá každoročně přibližně o pět procent počet výjezdů záchranářů. Jen v loňském roce v Praze vyjeli ke cca 120 000 případům. V 75 procentech je důvodem náhlé onemocnění, čtvrtinu případů jsou úrazy. V desetině případů vyjíždějí záchranáři k dětem.