Varšavské letiště je zavřené. Nouzově a bez předního podvozku tam přistál letoun polských aerolinií

Na mezinárodním letišti ve Varšavě nouzově přistál let LOT3924. Letoun polských aerolinií cestoval z Krakova právě do Varšavy. Stroji Bombardier Dash 8 Q400 se nevysunul přední přistávací podvozek, narazil tak přídí letounu do dráhy.

Při mimořádné události se podle prvních zpráv nikdo nezranil, zasahovat museli však hasiči a další záchranné složky. Varšavské letiště je však podle serveru Airlive.net minimálně do 23:30 uzavřené pro veškerý provoz. Stroje letící do Varšavy jsou přesměrovávány do jiných měst.



Na palubě bylo podle deníku Gazeta Wyborcza 61 lidí. Stroj s imatrikulací SP-EQG hlásil problém s podvozkem varšavským dispečerům.

Podobný incident se stal méně než před měsícem, kdy stejný stroj stejných aerolinií - let LOT3844 - měl také problémy s podvozkem, pilotům se ho podařilo vysunout až na poslední chvíli.