Vary bez ČEZ začínají. Podívejte se na harmonogram celebrit

Osobnosti 53. karlovarského festivalu a kde je najít:



TIM ROBBINS, herec, režisér, producent, hudebník ■ 29. 6. od 16.00 Thermal Pozdraví diváky na červeném koberci ■ 30. 6. 11.30 Thermal Ve Velkém sále uvede film Bob Roberts ■ 30. 6. 16.00 Thermal V Kongresovém sále se zúčastní KVIFF Talk s americkým novinářem Gregorym Ellwoodem ■ 30. 6. 22.30 Letní kino Uvede snímek Vykoupení z věznice Shawshank ■ 1. 7. 21.30 Městské divadlo Uvede film Kolébka ve větru ■ 4. 7. 21.00 Městské divadlo Speciální koncert Tim Robbins and The Rogues Gallery Band



BARRY LEVINSON, scenárista, režisér, producent ■ 5. 7. 11.30 Thermal Ve Velkém sále uvede film Paterno ■ 5. 7. 13.30 Thermal V Kongresovém sále se zúčastní KVIFF Talk s britským novinářem Neilem Youngem ■ 5. 7. 19.00 Městské divadlo Uvede film Vrtěti psem ■ 6. 7. 14.00 Thermal Ve Velkém sále uvede film Rain Man ■ 7. 7. od 16.00 Thermal Pozdraví diváky na červeném koberci



ROBERT PATTINSON, herec ■ 7. 7. od 16 hodin Thermal Pozdraví diváky na červeném koberci



TERRY GILLIAM, režisér JOANA RIBEIROVÁ, herečka ■ 4. 7. 14.00 Thermal Ve Velkém sále uvedou film Muž, který zabil Dona Quijota



RICHARD LINKLATER, režisér, producent ■ 29. 6. od 16.00 Thermal Pozdraví diváky na červeném koberci

■ 1. 7. 11.30 Thermal Ve Velkém sále uvede film Flákač ■ 2. 7. 13.30 Thermal V Kongresovém sále se zúčastní KVIFF Talk s režiséry Davidem Zellnerem a Andrewem Bujalským na téma Austin Film Society JAROMÍR HANZLÍK, herec ■ 5. 7. 16.00 Městské divadlo Uvede film Bloudění ■ 7. 7. od 16.00 Thermal Pozdraví diváky na červeném koberci



ANNA PAQUINOVÁ, herečka STEPHEN MOYER, herec, režisér ■ 1. 7. 14.00 Thermal Ve Velkém sále uvedou film Sklenka na rozloučenou. Po projekci následuje beseda s diváky.



TRINE DYRHOLMOVÁ, herečka ■ 29. 6. od 16.00 Thermal Pozdraví diváky na červeném koberci ■ 30. 6. 13.00 Městské divadlo Uvede film Nico, 1988 ■ 1. 7. 12.00 Thermal Vodafone Lounge Zúčastní se KVIFF Talk



TAIKA WAITITI, režisér ■ 29. 6. od 16.00 Thermal Pozdraví diváky na červeném koberci

RACHEL SHANTONOVÁ, scenáristka, herečka

CHRIS OVERTON, režisér ■ 1. 7. 15.30 Thermal V Malém sále uvedou film Tiché dítě Po projekci proběhne beseda s diváky



CALEB LANDRY JONES, herec ■ 5. 7. 20.00 Thermal Ve Velkém sále uvede společně s delegací soutěžní film Do noci

RORY COCHRANE, herec ■ 6. 7. 17.00 Thermal Ve Velkém sále uvede film Nepřátelé

ROMAIN GAVRAS, režisér ■ 3. 7. 22.30 Thermal Ve Velkém sále uvede film Svět je tvůj