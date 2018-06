VAVRDA: Jak zabránit fraškám: Kalkulování ve skupinách? FIFA má o čem přemýšlet

Fotbalisté Japonska si v posledním zápase základní skupiny H na právě probíhajícím šampionátu proti Polsku posledních patnáct minut jen kopali do míče na vlastní polovině. Bez jakékoliv útočné snahy, přestože prohrávali 0:1. Jenže i tento výsledek jim stačil s ohledem na skóre v souběžně hraném zápase Senegal–Kolumbie k postupu do osmifinále.

Japonci se spoléhali na to, že se skóre v obou soubojích již nezmění, a že tak postoupí při konečné bodové i gólové shodě s africkým celkem díky pravidlu fair play o menším počtu žlutých karet.

Angličané proti Belgii s klidem prohráli 0:1, díky čemuž si zajistili pro případné čtvrtfinále lepšího z dvojice Švédsko–Švýcarsko místo největších favoritů šampionátu z Brazílie. Pokud ti zvládnou první kolo play-off s Mexikem.

A tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Závěrečné duely základních skupin na světových (i evropských) šampionátech se mnohdy mění ve frašky, ze kterých bolí oči. Po dvou zápasech lze již celkem solidně kalkulovat s tím, jaký výsledek vám případně stačí k postupu do další fáze. Nebo k umístění, které vám pomůže vyhnout se v další fázi silnému soupeři. S ohledem na současné technologie tak už není příliš efektivní pravidlo, že se závěrečné duely skupin hrají ve stejný čas.

Pomoct by mohla třeba změna v tom, že by se vyřazovací část losovala až po základních skupinách bez předem daného klíče. Třeba jen s tím pravidlem, že by proti sobě nemohli hrát osmifinále týmy z jedné skupiny a že by první celky skupin narazily na ty na druhých místech. Nebo by alespoň nebyl znám už před startem turnaje celý pavouk až do finále.

Ano, nejspíše by to přidalo 24 (48?) hodin volna navíc, přece jen dohrát skupiny, další den losovat a následující už hrát by bylo velmi náročné jak pro týmy, tak pro organizátory. Ale nestálo by to za to?