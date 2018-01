Vážím si na něm hlavně velkorysosti, říká manželka Michala Horáčka Michaela

PRAHA Měla jsem moc ráda Olgu Havlovou pro její nevtíravou, zato ráznou energii, říká v rozhovoru LN Michaela Horáčková Hořejší, choť prezidentského kandidáta Michala Horáčka.

Nebylo jí ještě třicet let, když v roce 2007 potkala slavného textaře – o 27 let staršího muže. „Poprvé jsme se setkali na Kokoříně při natáčení klipu k písni Sněžná sova s Janou Kirschner. Dělala jsem scénografku; vyměnili jsme si pár námětů a povídali si. Odjížděla jsem s tím, že mu doručím knížku Theodora Darlympleho... Tak proběhlo první naše setkání, čerstvé jaro,“ vzpomíná Michaela Horáčková Hořejší.

MICHAELA HORÁČKOVÁ (38) ■ Scénografka a kostýmní výtvarnice, pracuje pro divadla i film – teď chystá projekt v Norsku. ■ V manželství s Michalem Horáčkem žije od 5. května 2012. ■ Spolu vychovávají jednu dcerku: Julii (* 2011), kterou loni v září uvedli do první třídy ZŠ.

S Michalem Horáčkem pak připravovali lyrikál; dostala tedy i výběr Horáčkových cédéček, která naposlouchala. Jeho slova, slova „muže slova“, zapůsobila. „Ano, bylo to pro mne důležité. Měla jsem pocit, že naše světy spolu mohou komunikovat, že spousta věcí je už předem ,řečená‘ a mohli bychom si rozumět. To, co je on schopen napsat, jsem schopna vizualizovat v prostoru,“ tvrdí.

Jako vrchol společné tvorby označuje představení Kudykam. „Bylo to skoro jako naše dítě; dali jsme do toho hodně moc... a posléze jsem zjistila, že jsem pro něj ochotná udělat skoro vše,“ říká zdravě sebevědomá žena. Horáček se rozhodl stejně a rozvedl se se svou dlouholetou chotí Rut.

Kampaň – už i s prvňačkou

Dcerka Julie se narodila v březnu 2011. Loni v září už šla v květovaných šatech do první třídy, a to v doprovodu hrdých rodičů. Z Roudnice se přestěhovali do Prahy, ze které se lépe vede kampaň, přestože děvče vyrostlo jako „zahradní dítě na překusování žížal“, jak popisuje maminka. Když LN nedávno reportovaly z Horáčkova výjezdu do Berouna, z jeho štace s číslem 542, sám přiznával, že již rok běžící kampani obětoval moc – kus dětství své dcery...

„Michalovi jsem řekla, že při něm budu stát. I když mi není zrovna hej, nedávám to najevo – a ano, cena je vysoká. Samozřejmě jsou chvíle, kdy se Julinka zeptá: Kdy zas bude tatínek doma? Ale nejlépe se s dítětem sdílí opravdový život. Řekli jsme jí, že tatínek teď bude hodně jezdit po Česku, protože prezident je ten, kdo se stará o svůj stát, a aby se mohl starat, musí ho i dobře znát a vědět, jací lidé tam žijí a jaké mají starosti,“ říká Horáčková. Podle Julie samotné by tátovi – nepřekvapivě – role prezidenta slušela. Bulvár rodinu nijak zvlášť nedrtí, protože už pro něj „žijí docela nudný život bez skandálů“.

Na svém muži, jenž si vše platí sám, si váží velkorysosti, spolehlivosti a dobroty.

Jedna věc Horáčkovy spojuje: ob a pocházejí ze vzdělaného prostředí. Michaelin otec Jiří je teoretickým fyzikem na „matfyzu“, strýček Václav Hořejší je předním imunologem; Horáčkovým prastrýcem byl nobelista Jaroslav Heyrovský. „Oba máme z rodin vštípeno, že vzdělání je důležitá věc, která daný život formuje. Není to bráno tak, že bychom si museli všichni udělat pět vysokých škol. Například já uhnula z rodinné tradice, ale sestra pokračuje ve vědecké linii, studovala u profesora Antonína Holého a působí v San Diegu, v ústavu Scripps,“ vypráví pohledná žena.



Akcentuje potřebu člověka mít přehled, umět myslet. „Dnešní děti mají štěstí i smůlu, že spadly do přeinformované doby, takže veškerá aktivita mozku se směřuje jen na reakce, je reaktivní, nikoliv tvořivá. Děti nelze zahlcovat nekonečným počtem impulzů, takže bych si přála, aby naše dítě mohlo mít aspoň dvě hodiny denně klidu na poznávání sebe sama,“ doplňuje žena, jež v Norsku chystá film Amundsen. Pracuje hlavně v noci. „Žiji jako normální zaměstnaná matka, jakých nás bývá před školou dvacet. Ale pracuji hodně, to je fakt. V noci je krásné ticho, můžu kreslit,“ říká a vtipkuje, že spí od tří do 6.15 ráno, neboť ještě musí s manželem doprobrat jeho zážitky.

Na Horáčkové je vidět, že nechce předjímat, jak volby dopadnou. „Od počátku jsem nechtěla být mu jen dekorací. Začala jsem proto dělat svoji kampaň – práci v dětských domovech, a to i těch s ochrannou vazbou,“ říká. A připomíná i činnost v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. „Není nic těžšího než chvíle, kdy rodičům odchází dítě,“ dodává Horáčková s odkazem na dětskou paliativní péči. Na takto závažná témata by chtěla poukazovat, kdyby se vskutku stala první dámou.

Na Horáčkové je vidět, že nechce předjímat, jak volby dopadnou. „Od počátku jsem nechtěla být mu jen dekorací. Začala jsem proto dělat svoji kampaň – práci v dětských domovech, a to i těch s ochrannou vazbou,“ říká.

„Ta pozice není u nás ustanovena, tudíž to závisí na té konkrétní dámě – každá byla svá. Jak Olga Havlová, tak Dagmar Havlová udělaly spoustu věcí správně; třeba když Olga ,zastupovala‘ ombudsmana, který neexistoval. Olgu jsem měla ráda, protože přinesla zajímavou, nevtíravou energii, přitom ráznou. Byla jednou z našich nejlepších prvních dam,“ řekne – a přidá Hanu Benešovou, dobový vzor ženskosti. „Zůstala bych snad taková, jaká jsem: aktivní, pracovitá a všímavá,“ odtuší.



Na svém muži, jenž si vše platí sám, si váží velkorysosti, spolehlivosti a dobroty. Kostýmní výtvarnici v sobě nezapře: „Starám se o něj v oblékání. Je to hezkej chlap a bylo by škoda, kdyby mu to slušelo míň, než může,“ usměje se.