Ve věku 73 let zemřel slovenský herec Marián Labuda

BRATISLAVA/PRAHA Ve věku 73 roků zemřel v jedné z bratislavských nemocnic známý herec Marián Labuda. Informoval o tom server Aktuality.sk s odvoláním na zdroj blízký rodině. Do myslí diváků se zapsal mimo jiné jako řidič nákladního automobilu Pávek, který s sebou vozil závozníka Otíka ve filmu Vesničko má středisková, či z jiného filmu režiséra Menzela Obsluhoval jsem anglického krále.

Podle informací serveru tvnoviny.sk herec chtěl vyjet autem z garáže, a když do vozu nastupoval, ztratil vědomí. Jeho manželka okamžitě zavolala záchranku. Na pomoc jí přispěchal kolemjdoucí muž, který za asistence operátora záchranné služby začal umělce oživovat. V oživovaní ho pak vystřídali záchranáři, ale bohužel neúspěšně, uvedl server. Herec dlouhé roky trpěl cukrovkou.



Labuda se narodil 28. října 1944 v Hontianských Nemcích. Vystudoval divadelní fakultu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Po studiu nastoupil do Slovenského národního divadla. V roce 1968 spoluzakládal bratislavské Divadlo na korze, po jeho zákazu přešel do souboru Nové scény.

Nejvíce seděly Labudovi role komické až tragikomické, vypracoval se ale až k velkým dramatických úlohám. Na herce byl poměrně malý, přesně to ale dovedl nakonec proměnit ve svou velkou přednost.

Od roku 1990 působil v činohře Slovenského národního divadla, pravidelně se ale objevoval i na českých scénách, mimo jiné v Národním divadle v Brně, Divadel na Vinohradech či Městském divadle Zlín. Jeho největší role pak možná přišla v komedii režiséra Jiřího Menzela se scénářem Zdeňka Svěráka Vesničko má středisková. I díky výkonu Mariána Labudy byl snímek z roku 1985 nominován na Oscara.

V roce 2014 oznámil, že s herectvím končí, především díky zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, který mu již neumožňoval odehrát celé divadelní představení. Sám ale říkal, že herec nikdy nekončí, pokud vyloženě nemusí.

Labuda byl s podezřením na mrtvici hospitalizován v červenci 2016, tehdy se ale obavy nepotvrdily a herec pobyl v nemocnici po necelý týden.

„V Čechách by mi na pohřeb přišlo lidí víc.“

Na hercův pozitivní vztah k Česku upomíná server teraz.sk. Slovenský Kruh přátel české kultury jmenoval neoficiálně Labudu velvyslancem slovenského herectví v Čechách. Sám Labuda to přičítal faktu, že československou vzájemnost hlásal dlouhé roky.

Bylo to i na území České republiky, kde prošel jednou z nejvíce traumatizujících zkušeností ve svém životě. V roce 2005 nedaleko Velké Bíteše se narazil na zledovatělé silnici do dvou žen, které nehodu nepřežily. Pro Labudu to skončilo podmínečným trestem odnětí svobody na deset měsíců a zákazem řízení motorového vozidla.

Přesto choval k Česku velice vřelý vztah. V roce 2009 si v talk show Karla Šípa dokonce posteskl, že má-li zemřít, pak raději v Česku. „Určitě by mi tu přišlo na pohřeb víc lidí,“ glosoval tehdy vztah Čechů k němu.