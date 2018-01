Ve věku 92 let zemřel ve vězení předák Ku Klux Klanu Killen

WASHINGTON Ve věku 92 let zemřel bývalý přední představitel rasistické organizace Ku Klux Klan Edgar Ray Killen. Bývalý kazatel byl ve výkonu trestu 60 let vězení kvůli odpovědnosti za zabití tří aktivistů za občanská práva černochů v 60. letech. V pátek to oznámila americká vězeňská služba.

Killena uznal soud v americkém městečku Philadelphia ve státě Mississippi vinným v roce 2005 ze zabití tří mužů v mississippském okrese Neshoba v roce 1964. Porota se shodla v tom, že bývalý pastor zorganizoval dav, který unesl, zbil a zastřelil tři mladé muže.



Případ v USA v šedesátých letech vyvolal velké pozdvižení a byl podkladem pro film Hořící Mississippi z roku 1988. Killen nikdy nevyjádřil nad vraždami lítost.

Ku Klux Klan násilně prosazoval nadvládu bílých.

Killen byl souzen s osmi dalšími už v roce 1967. Ale porota složená ze samých bělochů ho tehdy zprostila obžaloby a ostatních sedm osob odsoudila pouze za porušení občanských práv usmrcených aktivistů.