SENÁTNÍ SOUBOJ: Věčný Kubera proti „mlsné tygřici“ kandidující za Zemanovce

PRAHA Senátní volby v Teplicích zlákaly i šéfa představenstva místního fotbalového klubu. Pavel Šedlbauer je rozlícený ze stavu české politiky. Senát chápe jako pojistku demokracie.

Za dobu, po niž Jaroslav Kubera sedí v Senátu, se stihla narodit, vyrůst a dospět celá jedna generace. Dlouholetý člen ODS a primátor Teplic je ve Valdštejnském paláci nepřetržitě 18 let. Na podzim bude usilovat o to, aby si svoje působení v horní komoře o dalších šest let prodloužil. „Vždyť bych tomu Senátu chyběl,“ říká Kubera se svou typickou nadsázkou.

Určitá dávka showmansví k němu neodmyslitelně patří. Stejně jako neustálá kritika přebujelého státního aparátu a regulací. „Stát se stal chobotnicí,“ hodnotí.

V souladu se svým názorem si připravil program pro další období mezi senátorkami a senátory. „Chtěl bych navrhnout odebrání kulatých razítek několika institucím, protože ta situace už je ne únosná. Zatímco ten, kdo dává hranaté razítko, musí jeho účel zdůvodnit, majitelé kulatých razítek jsou všemocní. Když ho nedají, neuděláte nic. A rozhodují se podle toho, jak se zrovna vyspí,“ líčí Kubera.

Šéfovi fotbalového představenstva vadí komunisté

Proti němu se postaví několik dalších senátních kandidátů. Mezi nimi vyčnívá předseda představenstva fotbalových Teplic Pavel Šedlbauer. Někdejší viceprezident evropské skupiny belgicko-japonské sklářské firmy AGC žil delší čas v cizině. Je rozhořčen ze stavu české politiky, proto se rozhodl ucházet o senátní mandát. Horní komoru totiž chápe jako pojistku demokracie.

„Vadí mi sílící vliv komunistů. Když je vidím každý den v televizi, tak se mi to tedy nelíbí,“ řekl LN Šedlbauer.

O hlasy rudých poslanců se opírá menšinová vláda premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Také k jeho stylu vedení země má teplický fotbalový funkcionář řadu výhrad. „Celé to směřování k autokratické vládě je něco, co nemá místo v parlamentní demokracii,“ míní.

„Mlsnou tygřici“ při boji o Hrad podpořili Piráti

Šedlbauer se o senátní mandát uchází jako nezávislý kandidát s podporou pravicové TOP 09. Na opoziční straně oceňuje prozápadní orientaci. „Nelíbí se mi výroky některých politiků, kteří hovoří o vystupování z Evropské unie nebo Severoatlantické aliance,“ dodává.

Letošní senátní volby se tak trochu dají chápat jako pokračování prezidentských voleb. Řada kandidátů, kteří se počátkem roku pokoušeli dobýt Pražský hrad, zúročuje nastřádaný politický kapitál v senátní kampani. V různých volebních obvodech se o vstup do Valdštejnského paláce pokoušejí akademik Jiří Drahoš, diplomat Pavel Fischer, lékař Marek Hilšer, zbrojař Jiří Hynek nebo hudební skladatel Petr Hannig.

Svou prezidentskou kandidátku mají v senátní kampani i Teplice. Je jí nepříliš známá Terezie Holovská, vystupující pod přízviskem „mlsná tygřice“. Někdejší místostarostka Prahy 8 se rovněž pokoušela dostat na Hrad, nesehnala však dostatek podpisů, pročež nebyla vpuštěna do souboje s ostatními kandidáty.

Univerzální kandidátka Holovská

Rázná žena, která se označuje za „alchymistku“, se o Senát uchází za Stranu práv občanů – Zemanovce. I pro šéfa partaje, jejímž čestným předsedou je prezident Miloš Zeman, je ale Holovská spíše záhadou. „Já vám o ní moc neřeknu,“ bylo první, co předák SPOZ Lubomír Nečas odpověděl na otázku LN.

Poté se přece jen rozpovídal: „Byla nám doporučena členy Zemanovců z Ústeckého kraje. Ti říkali, že je solidní a dávají za ni ruku do ohně. Tím pádem za nás kandiduje,“ popsal Nečas. Známý zlínský lékař se s „tygřicí“ osobně setkal. „Má kladný vztah k naší straně i panu prezidentu Zemanovi. Lepší by ale bylo, kdybyste promluvili přímo s ní.“

LN se s Holovskou pochopitelně pokoušely spojit. Senátní kandidátka ale opakovaně nezvedala telefon a neodpověděla ani na zaslanou SMS.

Žena, která o sobě hovoří jako o univerzální kandidátce, se už do Senátu pokoušela dostat. V doplňujících volbách na Trutnovsku ale neuspěla. Jako nezávislá v nich získala jen 149 hlasů a nepostoupila do druhého kola.