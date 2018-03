Vedení Alcronu chystá po ztrátě hvězdy změny. Kuchyň opustí šéfkuchař Pavel Býček

Vedení hotelu Radisson Blu Alcron Prague mrzí ztráta michelinské hvězdy, bere to ale jako výzvu do budoucna a hodlá provést změny. Například od dubna restauraci opustí šéfkuchař Pavel Býček, sdělil generální ředitel hotelu Michal Chour. Naopak se vrátí už i s mezinárodními zkušenostmi Jakub Černý, doplnil.

„Nejsme schopni říci, co přesně k tomuto rozhodnutí inspektory vedlo. To mimo jiné potvrzuje nezávislost hodnocení. Zpětnou vazbu hostů nebereme na lehkou váhu,“ uvedl Chour. Restaurace požadavky hostů podle něj velmi pečlivě vyhodnocuje a nadále se bude snažit o co nejlepší gastronomické zážitky a servis. „Servis je mimochodem hodnocen stejně kvalitně jako v minulých letech a nejlépe z oceněných restaurací,“ dodal.



Alcron tak nyní čekají změny. „Jak se říká, každý konec je začátkem něčeho nového. A proto i my uděláme vše proto, abychom se o hvězdu v letoším roce opět poprali,“ uzavřel.

Michelinskou hvězdu pro letošní rok obhájily pražské restaurace La Degustation Boheme Burgeoise a Field; o prestižní ocenění naopak přišel restaurační podnik Alcron.

Alcron, který hvězdu držel od roku 2012, má nicméně v průvodci ocenění v podobě tří příborů za interiér, kvalitu obsluhy a atmosféru, což je nejvíce ze všech hodnocených pražských podniků. La Degustation Boheme Burgeoise a Field mají shodně po dvou těchto symbolech.

Vůbec poprvé Praha získala michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy se jí mohla pyšnit restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. Ten obdržel hvězdu pro Allegro celkem třikrát. Podnik Allegro mezitím zanikl. V roce 2009 hvězdu dostala také restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye, která však zanikla ještě předtím, než bylo ocenění oznámeno. Celkem tak hvězdu doposud získalo pět pražských restaurací.